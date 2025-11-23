Vũ Cát Tường lên tiếng về kết quả gây bức xúc

Vũ Cát Tường cho biết cuộc đấu ở Anh trai "say hi" thực sự khắc nghiệt. Nghệ sĩ mong khán giả có nhìn nhận khách quan về kết quả.

Live stage 4 của chương trình truyền hình thực tế Anh trai "say hi" vừa khép lại.

Ngoại trừ team Vũ Cát Tường giành chiến thắng và bảo toàn các thành viên, 7 anh trai có điểm số bình chọn thấp nhất trong số những người còn lại bị loại, mất cơ hội đi tiếp ngay trước thềm chung kết. Đây là số người bị loại nhiều nhất từ đầu chương trình tới giờ. Cụ thể, Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Phúc Du, Rio, Cody Nam Võ và Jaysonlei phải rời khỏi cuộc thi.

Kết quả Anh trai "say hi" đang gây tranh luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Team của Vũ Cát Tường được bảo toàn các thành viên sau chiến thắng ở live stage 4. Ảnh: NSX.

Mới đây, Vũ Cát Tường có bài đăng dài, chia sẻ về hành trình tại cuộc thi cũng như việc "người đi, kẻ ở" sau các live stage.

"Anh trai 'say hi' là một cuộc chiến sống còn khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt vì phần thưởng xứng đáng, đặc biệt là các bạn tân binh. Đây sẽ là cơ hội đổi đời cho họ, mở ra con đường sự nghiệp sau này, có thể là sẽ không có lần hai. Thực tế, mỗi team chỉ có vài phút ngắn ngủi trên sân khấu để thuyết phục khán giả ngay tại trường quay. Nếu không làm được, sẽ phải chấp nhận có người ra về dù tài năng đến đâu. Nó không phải một buổi dã ngoại vui vui, làm nhạc bạn bè, hát ca trường lớp chơi chơi", Vũ Cát Tường cho biết.

Trong đó, vai trò của đội trưởng rất quan trọng. Họ là người vạch ra đường hướng, chiến lược và nghiên cứu hết tất cả thành viên, sau đó sản xuất bài, phối khung chính, phân chia công việc để team theo dõi, triển khai.

"Khi lên sân khấu, khán giả không quan tâm ai làm nhiều làm ít đằng sau. Điều họ quan tâm là 'Bài có hay không? Thuyết phục được họ không? Ai là người tỏa sáng?'. Họ không ngồi đó đọc credit để chấm điểm. Họ cảm nhận bằng trái tim ngay lúc đấy và đưa ra quyết định. Vì vậy, cái gì phải thật sự hiệu quả thì mới nên làm, chứ không phải làm vì để có tên trong credit", nhạc sĩ bày tỏ.

Sau cùng, Vũ Cát Tường mong người xem khách quan khi theo dõi chương trình lẫn kết quả cuối cùng.

Trước chung kết, Vũ Cát Tường hiện là nhân tố tỏa sáng nhất tại Anh trai "say hi". Người như anh xứng đáng cô đơn, Ảo ảnh, Hơn là bạn... có sự tham gia của Vũ Cát Tường đều trong top đầu hoặc giành chiến thắng. Nhạc sĩ cũng chưa khi nào bị loại khỏi top 10 nghệ sĩ có bình chọn cao nhất chương trình.