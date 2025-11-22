Quyết định khó tin của Victoria Beckham

Victoria Beckham được cho là đang lên kế hoạch bán các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của cô với giá 100 triệu USD.

Mirror đưa tin sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ, Victoria Beckham được cho là đang lên kế hoạch bán các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của cô. Trong bộ phim tài liệu vừa chiếu trên Netflix, cựu thành viên Spice Girls thừa nhận từng gặp khó khăn trong kinh doanh ở một số thời điểm. Nhưng các báo cáo cho thấy giá trị ước tính của thương vụ này ghi nhận con số 100 triệu USD .

Tin đồn về việc Victoria có kế hoạch bán thương hiệu bắt đầu lan truyền vào cuối tuần qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc vợ cựu danh thủ Anh đang thuê dịch vụ ở công ty ngân hàng Rothschild & Co nhằm hỗ trợ cô về các thủ tục và quy trình bán thương hiệu.

Victoria Beckham được cho là đang lên kế hoạch bán các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của cô. Ảnh: IGNV.

Victoria hiện chưa lên tiếng về vấn đề nói trên. Một nguồn tin thân cận với nhà thiết kế thời trang tiết lộ "công ty luôn xác định đến sự tăng trưởng và những cơ hội trong tương lai".

Theo Daily Mail, một nguồn tin khác cho biết họ sẽ không bình luận cho đến khi thương vụ mua bán hoàn tất. Rachel Strugatz, nhà báo trong lĩnh vực giải trí, làm đẹp - người thường xuyên viết bài cho bản tin kinh doanh Puck, cho biết thêm rằng bà đã nhận được thông tin kể trên thông qua các tài liệu tài chính. Bà khẳng định một thương vụ mua bán thương hiệu của Victoria đang được tiến hành.

Trước đó, trong phim tài liệu có cảnh Victoria bật khóc khi nhớ lại giai đoạn thương hiệu thời trang của cô từng rơi vào cảnh nợ nần hàng triệu USD.

"Tôi muốn các con và David tự hào về mình. Phải mất rất nhiều thời gian để đạt được thành quả này và tôi sẽ không để nó vuột khỏi tầm tay mình thêm lần nữa", Victoria nghẹn ngào.

David sau đó trấn an vợ: "Em chỉ cần làm một chiếc sandwich phô mai với thịt nguội thôi, cả nhà cũng sẽ tự hào về em". Lắng nghe chia sẻ từ chồng, Victoria lấy tay lau nước mắt và nói: "Thành thật mà nói, tôi còn chẳng làm sandwich phô mai ngon được".

Đến 2024, Victoria công bố tin vui: Thương hiệu mỹ phẩm của cô vừa đạt doanh thu kỷ lục vào năm ngoái, lên tới gần 113 triệu bảng Anh - tăng 22% so với năm 2023. Đây là bước ngoặt lớn với công việc kinh doanh của bà xã David Beckham.

Truyền thông nhận định Victoria thành công nhờ tự làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm, trực tiếp đăng tải video hướng dẫn trang điểm trên Instagram, chia sẻ bí quyết kẻ mắt khói thương hiệu cá nhân... Cách tiếp cận gần gũi, cá nhân hóa giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Một số sản phẩm như kem che khuyết điểm cũng liên tục nhận được lời khen từ giới phê bình sắc đẹp.