Kết cục của Cruz Beckham

Con trai của David Beckham bị tước giấy phép lái xe sau hai lần vi phạm tốc độ khi điều khiển xe hơi.

Theo Daily Mail, chàng trai 20 tuổi vừa bị tước giấy phép lái xe sau hai lần liên tiếp vi phạm quy định giao thông. Anh vượt quá tốc độ khi đang điều khiển xe hơi. Nguồn tin thân cận tiết lộ Cruz Beckham rất buồn bã khi bị thu hồi bằng lái xe chỉ trong thời gian ngắn.

Theo quy định của Cục quản lý biển số và bằng lái Anh (DVLA), người điều khiển xe hơi bị phạt từ 6 điểm trở lên trong vòng hai năm, kể từ khi thi đậu, bằng lái sẽ bị tịch thu. Như vậy, Cruz phải nộp đơn xin cấp lại giấy phép tạm thời. Sau đó, anh phải vượt qua cả bài kiểm tra lý thuyết lẫn thực hành lái xe một lần nữa trước khi được phép điều khiển xe trở lại.

"Cruz đã chấp nhận sự việc và tự rút kinh nghiệm cho bản thân", Daily Mail dẫn lời nguồn tin.

Cruz sống phóng khoáng và cá tính nổi loạn ở tuổi 20. Ảnh: i-D Magazine.

Cruz chính thức nhận bằng lái xe vào tháng 9/2023, khi tròn 18 tuổi. Khi đó, vợ chồng David Beckham từng có bài đăng để chúc mừng con trai.

Ngoài chiếc Land Rover, con trai của cựu danh thủ Anh còn nhiều lần được bắt gặp điều khiển chiếc Mercedes màu bạc thập niên 1980.

Cruz thường xuyên lái xe qua lại giữa nhà gia đình ở Tây London và biệt thự Cotswolds. Trong khi đó, anh trai Romeo lại thích những mẫu xe hiện đại. Anh sở hữu chiếc Porsche 911 đen trị giá 150.000 bảng Anh.

Cruz Beckham (sinh năm 2005) gần đây cũng bận rộn với sự nghiệp âm nhạc. Hồi cuối tháng 10, con trai David Beckham gây xôn xao khi tung ra hai ca khúc mới mang tên Optics và Lick The Toad. Bạn gái của Cruz cũng tham gia sản xuất và thiết kế bìa đĩa đơn cùng anh. Phần lời bài hát gây sốc khi xoay quanh chủ đề tình dục và chất kích thích.

Những ca khúc đầy cá tính và táo bạo của con trai út nhà Beckham gây sốc. Trước đó, Cruz khởi đầu sự nghiệp âm nhạc ở những sân khấu nhỏ như The George Tavern ở phía Đông London. Thời gian qua, những sản phẩm của Cruz được khán giả đón nhận khá tích cực.