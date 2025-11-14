Ngô Thanh Vân nói về việc sở hữu biệt thự xa hoa

Trên trang cá nhân, nhà sản xuất lên tiếng về những tin đồn sai lệch liên quan đến vợ chồng cô. Ngô Thanh Vân phủ nhận việc sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản lớn.

Sáng 14/11, Ngô Thanh Vân đính chính việc bản thân sở hữu biệt thự xa hoa, khối tài sản lớn. Cô khẳng định hai vợ chồng sống giản dị, bình yên, không giống những tin đồn sai lệch lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

"Tôi thấy nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí là AI giả mạo giọng nói của tôi để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật. Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà bản thân chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác. Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin, thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm tôi thật sự buồn lòng", cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân phủ nhận việc sở hữu biệt thự xa hoa. Ảnh: FBNV.

Ngô Thanh Vân yêu cầu dừng việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô để quảng cáo hoặc phát tán thông tin không đúng sự thật. Cô mong khán giả cảnh giác trước các thông tin bịa đặt để không bị lợi dụng hay bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn.

"Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng", Ngô Thanh Vân cho biết.

Thời gian qua, nhiều người nổi tiếng đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến thông qua việc mạo danh trên mạng xã hội.

Những đối tượng này sử dụng deepfake, cho phép tạo video và âm thanh của người nổi tiếng đến mức không thể nhận ra. Những sản phẩm AI này sau đó bị lợi dụng để lừa đảo, quảng bá hàng hóa trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng hoặc lừa người dùng tải xuống các phần mềm độc hại.

Các hành vi này ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến hình ảnh, danh tiếng của người nổi tiếng. Không chỉ vậy, một số nghệ sĩ cũng là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Vài tháng đổ lại đây, gần như mỗi ngày đều có ít nhất một nghệ sĩ lên tiếng trên trang cá nhân, để cảnh báo công chúng. Thế nhưng, vấn nạn này ngày càng trở nên nhức nhối hơn, với những thủ đoạn tinh vi, khó lường.