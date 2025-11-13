Diễn viên Thanh Hiền chia sẻ tin vui vào ngày 13/11. Cô giữ sức khỏe tốt, rạng rỡ trong thai kỳ.

Diễn viên Thanh Hiền chia sẻ loạt ảnh khi cùng ông xã Thanh Long dự sự kiện của đồng nghiệp. Cô diện trang phục có màu sắc nổi bật, khoe bụng bầu lớn. Trong khi đó, chồng cô lịch lãm với bộ suit tối màu. Cả hai tạo dáng trước ống kính.

"Đây là niềm vui mà vợ chồng em muốn khoe với cả nhà. Em Grammy chính thức lên chức chị hai rồi. Trong tiệc vài khoảnh khắc em có hơi lố, mong mọi người bỏ qua, thông cảm và chia vui cùng gia đình em nhé. Yêu thương", cô viết trên trang cá nhân.

Thanh Hiền mang thai lần hai. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng Thanh Hiền. Trong thai kỳ, nữ diễn viên giữ sức khỏe tốt, rạng rỡ. Cô vẫn tham gia các sự kiện, tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Một ngày trước, Thanh Hiền và Thanh Long đi đăng ký kết hôn. Cả hai hạnh phúc, rạng rỡ cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước cổng của trụ sở UBND phường.

Cả hai trải qua vài năm gắn bó, đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Người bạn đời của Thanh Hiền không hoạt động trong giới giải trí.

Theo nữ diễn viên, cô quý bạn trai ở tính cách hiền lành, chu đáo và năng lượng tích cực. "Hạnh phúc đôi khi chỉ cần vậy thôi", cô chia sẻ.

Trước đây, Thanh Hiền từng kết hôn với Gia Bảo vào năm 2014. Cả hai có một con gái chung là bé Grammy. Đến tháng 11/2017, Gia Bảo và vợ quyết định chấm dứt hôn nhân vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Nam diễn viên hài tự nhận mình quá đam mê công việc, ít dành thời gian cho gia đình.

Có thời điểm, cả hai còn nảy sinh mâu thuẫn khi giành quyền nuôi con. Sau đó, Gia Bảo và Thanh Hiền giữ mối quan hệ bạn bè.