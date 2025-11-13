Vợ NSND Công Lý: 'Tôi rớt nước mắt'

Chị Ngọc Hà, vợ Công Lý cho biết sức khỏe của nghệ sĩ ngày càng tiến triển tốt. Anh có thể nhắn tin cho đồng nghiệp và sử dụng mạng xã hội.

Tối 12/11, vợ Công Lý chia sẻ về nội dung tin nhắn mà nghệ sĩ trao đổi với một đồng nghiệp khác. Trong đoạn tin nhắn này, nghệ sĩ Công Lý gửi lời khen, động viên một đồng nghiệp khi theo dõi vở kịch ở nhà hát.

Theo chị Ngọc Hà, từ trước đến nay, vợ chồng chị không động vào điện thoại của nhau. Vì thế, những tin nhắn hay bình luận trên mạng xã hội đều do nghệ sĩ Công Lý tự thao tác.

"Hà có thể tự tin nói rằng: anh Lý hoàn toàn ổn về mặt thần kinh. Anh ngày càng tiến triển tốt hơn. Điều đó là niềm tự hào lớn của Hà. Hôm nay, khi thấy một nghệ sĩ trong nhà hát đăng ảnh tin nhắn anh Lý gửi để động viên, Hà thực sự rớt nước mắt. Hà vui mừng khi thấy anh vẫn còn tràn đầy tình yêu nghề", cô bày tỏ.

Sức khỏe của NSND Công Lý tiến triển tốt sau thời gian điều trị. Ảnh: FBNV.

Ngọc Hà cho biết sau bao biến cố thập tử nhất sinh, chồng cô vẫn chưa bao giờ đánh mất tình yêu với sân khấu, với ống kính.

Thời gian qua, Ngọc Hà thường chia sẻ khoảnh khắc bình dị, đời thường bên ông xã. Nghệ sĩ Công Lý cũng trở lại với một số dự án phim nhưng chủ yếu là vai nhỏ, thời lượng quay hình không quá nhiều.

Trong khi đó, Ngọc Hà xuất hiện ở nhiều sự kiện đồng thời phát triển công việc kinh doanh. Cô là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng ông xã trong suốt quá trình điều trị bệnh cũng như quay phim.

Thỉnh thoảng, Ngọc Hà lên tiếng phản hồi một số thông tin tiêu cực. Vừa qua, cô vướng tin đã có một đời chồng trước khi đến với Công Lý. Tuy nhiên, cả hai phủ nhận thông tin này.

Cuối tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bị trượt chân ngã tại nhà và phải nhập viện. Trong suốt thời gian điều trị, vợ luôn ở bên chăm sóc, động viên Công Lý. Nghệ sĩ xuất viện vào tháng 10/2021 và vẫn trong quá trình phục hồi sức khỏe.