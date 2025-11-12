Phương Oanh lấy nước mắt khán giả

Cảnh phim giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và bố trong tập mới nhất của "Gió ngang khoảng trời xanh" gây xúc động với khán giả.

Tập 41 của series truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh vừa lên sóng tối 11/11 thu hút sự quan tâm của khán giả. Trên các nền tảng mạng, những clip ngắn được cắt ra từ tập phim cũng hút hàng triệu lượt xem.

Trong tập này, Mỹ Anh (Phương Oanh) ôm bố (NSƯT Đức Khuê) và bật khóc nức nở, thú nhận những trục trặc trong hôn nhân. Mỹ Anh nói với bố: "Anh Đăng có người khác bố ạ. Con cứ tưởng con là người thấu đáo nhưng hoá ra con quá ngây thơ. Con ngu ngốc nên không biết họ đã lén lút sau lưng con từ bao giờ nữa. Nhưng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Con biết là bố sẽ buồn, sẽ thất vọng nhưng mà con muốn ly hôn. Con không muốn về ngôi nhà ấy và nhìn mặt người đàn ông kia".

Cảnh phim giữa bố con Mỹ Anh (Phương Oanh) gây xúc động với khán giả.

Khi con gái đau khổ và mất bình tĩnh, người bố ôm vai và nói: "Dù thế nào, bố luôn ủng hộ con vô điều kiện. Trước đây, bố luôn dạy con nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Vì vậy, cuộc sống của con luôn thiệt thòi như vậy. Lẽ ra, bố nên dạy cho con điều ngược lại. Có lẽ số phận con sẽ khác". Bố Mỹ Anh muốn con gái buông lỏng, sống cuộc đời của mình. "Nếu con muốn khóc, hãy cứ khóc đi", sau lời tâm sự của bố, Mỹ Anh khóc lớn.

Cảnh phim trên ngay lập tức nhận được sự quan tâm của công chúng. Trên các nền tảng mạng, khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của NSƯT Đức Khuê và Phương Oanh.

"Tập phim lấy quá nhiều nước mắt", "Tình cảm người bố thật cao cả, có người bố yêu thương mình như vậy thật ấm áp", "Thực sự xem xong thấy thương bố nhiều hơn", "Bố Mỹ Anh nói nhiều câu thật xúc động. Hãy sống cho mình trước khi nghĩ cho người khác"; "Tập này đau lòng quá, thương Mỹ Anh"; "Phương Oanh và nghệ sĩ Đức Khuê diễn đều đỉnh"... là những bình luận bày tỏ cảm xúc về cảnh phim.

Ngoài phân cảnh trên, NSƯT Đức Khuê tiếp tục nhận lời khen ngợi từ khán giả trong cảnh phim đối chất với con rể Đăng (Doãn Quốc Đam). Khi Đăng tới nhà bố vợ để thú tội và xin được tha thứ, người bố thẳng thừng dứt khoát: "Trâu sứt mũi gặp bò động kinh". Câu nói của NSƯT Đức Khuê đang "viral" trên các nền tảng mạng.

Ở cuối tập 41, Mỹ Anh đối diện với chồng. Cô yêu cầu Đăng ra khỏi nhà. Khi Đăng khóc và cầu xin được tha thứ, Mỹ Anh nói: "Anh hối hận vì bị phát hiện chứ không phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi".

Gió ngang khoảng trời xanh đang là bộ phim truyền hình gây sốt trên sóng giờ vàng. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh với màn ảnh sau nhiều năm. Series quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Đức Khuê, Doãn Quốc Đam, Phương Oanh, Lan Phương, Việt Hoa, Quỳnh Kool...