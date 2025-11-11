Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp và khán giả sau bài đăng liên quan tới G-Dragon.

Trao đổi với Tri Thức - Znews trưa 11/11, Bằng Kiều cho biết anh xin lỗi tới khán giả, các đồng nghiệp sau bài đăng gây tranh cãi liên quan đến G-Dragon.

Nam ca sĩ nói ngay khi nhận phản ứng từ công chúng, anh đã gỡ bài đăng xuống khỏi trang cá nhân và rút kinh nghiệm sâu sắc.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, tôi hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu", anh chia sẻ.

Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn bị chỉ trích.

Ngoài ra, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp là Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì bài đăng của anh khiến đàn em bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

"Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội. Bản thân sẽ cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tôi luôn trân trọng và tôn trọng các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua", anh nói.

Một ngày trước, phát ngôn của Bằng Kiều về concert của G-Dragon đã gây tranh cãi dữ dội. Cụ thể, nam ca sĩ đăng một bức ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol, đồng thời cho biết cảm thấy chạnh lòng khi nhiều người Việt đi xem show nghệ sĩ quốc tế và đưa ra lời nhận xét về chuyên môn của G-Dragon.

“Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn”, Bằng Kiều viết.

Bằng Kiều đã nhanh chóng xoá bài đăng sau đó. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình dòng chia sẻ này nhanh chóng lan truyền, khiến nam ca sĩ nhận nhiều chỉ trích.