Ảnh tình tứ của Gil Lê và Xoài Non

Xoài Non vừa đón sinh nhật tuổi 23 bên Gil Lê và bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu.

Ngày 5/11, Xoài Non đăng tải những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật nhân dịp cô đón tuổi mới. Không gian buổi tiệc diễn ra ấm cúng, với sự góp mặt của bạn bè thân thiết.

Người đẹp diện thiết kế đen gợi cảm, đứng bên cạnh Gil Lê. Cả hai mặc trang phục đồng điệu. Đôi uyên ương thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, hạnh phúc. Gil Lê hôn má bạn gái và tặng cô bó hoa lớn.

"Biết ơn những tình yêu đã khiến cho đêm của tôi trở nên đặc biệt hơn", Xoài Non chia sẻ.

Gil Lê và Xoài Non tình tứ trong dịp sinh nhật. Ảnh: FBNV.

Vào mỗi dịp đặc biệt, cả hai đều thể hiện tình cảm đặc biệt cho nửa kia bằng cách tặng quà hoặc làm những điều bất ngờ. Hôm 19/8, cả hai kỷ niệm một năm yêu. Gil Lê tặng Xoài Non quà và hoa.

Còn dịp sinh nhật lần thứ 34 của Gil Lê vào đầu tháng 7, Xoài Non chuẩn bị bánh kem và chúc mừng người yêu.

Trong thời gian gắn bó, cặp sao từng nhận không ít ý kiến trái chiều. Song Gil Lê hay Xoài Non nhiều lần lên tiếng đáp trả để bảo vệ bản thân cũng như chuyện tình cảm.

Cả hai từng vướng tin đính hôn. Song Gil Lê đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. “Hôm 1/6 chỉ tặng hoa cho nhau mà mọi người nói cầu hôn. Lên mạng đọc mấy cái tin mà mình kiểu 'ủa'. Bây giờ hàng tiêu dùng giả nhiều, tin tức trên mạng xã hội cũng có giả nên mọi người chọn lọc nhé, đừng cái gì cũng tin”, ca sĩ nói.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream.

Lần đầu cả hai công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Thời gian sau đó, cả Gil Lê và Xoài Non đều không ngần ngại chia sẻ công khai về mối quan hệ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện tại hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió.