Hôn nhân của Hương Giang và chồng hơn 11 tuổi

Trong các hình ảnh, Hương Giang thường giấu mặt bạn đời. Trước những ý kiến thắc mắc của khán giả, Hương Giang cho biết cô muốn giữ sự riêng tư cho đối phương. Cô từng không ít lần dành những lời có cánh cho ông xã. "Khi yêu, ban đầu ai chẳng cho nhau thấy những điều tốt đẹp ở bản thân. Nhưng quan trọng là dài lâu, khi nhận ra cả những điều xấu xí, những điều chưa phù hợp mà vẫn kiên trì ở lại bên nhau đến cùng mới là đáng quý. May mắn nhất trong tình yêu là có thể gặp một người hiểu được tính tình của mình mà bao dung, chấp nhận, ở lại đến cùng", cô bày tỏ.