Hôn nhân của Hương Giang và chồng hơn 11 tuổi

Ngày 5/11 đánh dấu cột mốc 3 năm bên nhau của Hương Giang và chồng. Trên trang cá nhân, diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn đời. Đây cũng là lần hiếm hoi Hương Giang chia sẻ ảnh cận mặt của chồng. Song cô vẫn giấu kín danh tính nửa kia.
Hương Giang kể kỷ niệm của hai người tại một live show của Mỹ Tâm. Sau đó, cả hai trải qua thời gian tìm hiểu và gắn bó. "Lần đầu chạm rồi chẳng muốn buông, một khoảnh khắc tưởng đơn giản, mà lại đủ để mở ra cả một hành trình dài - nơi có tiếng cười, nước mắt và cả những im lặng mà chỉ hai người hiểu. Và bàn tay ấy vẫn ở đây - vẫn ấm, vẫn quen, chỉ là giờ ta nắm nhau chặt hơn, vì hiểu rằng đi cùng nhau chẳng dễ. Để giữ được nhau, đôi khi phải học cách nhẹ nhàng hơn cả yêu. Yêu chồng", Hương Giang viết trên trang cá nhân.
Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Chồng Hương Giang hơn cô 11 tuổi. Anh có vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật.
Bên cạnh công việc, họ thường có những chuyến du lịch trong và ngoài nước cùng nhau. Cả hai đón con chung vào đầu năm nay. Đến cuối tháng 5, Hương Giang đăng ảnh mừng sinh nhật cùng ông xã. Nữ diễn viên tiết lộ đây là năm thứ 3 cô được đón sinh nhật bên nửa kia.
Trong các hình ảnh, Hương Giang thường giấu mặt bạn đời. Trước những ý kiến thắc mắc của khán giả, Hương Giang cho biết cô muốn giữ sự riêng tư cho đối phương. Cô từng không ít lần dành những lời có cánh cho ông xã. "Khi yêu, ban đầu ai chẳng cho nhau thấy những điều tốt đẹp ở bản thân. Nhưng quan trọng là dài lâu, khi nhận ra cả những điều xấu xí, những điều chưa phù hợp mà vẫn kiên trì ở lại bên nhau đến cùng mới là đáng quý. May mắn nhất trong tình yêu là có thể gặp một người hiểu được tính tình của mình mà bao dung, chấp nhận, ở lại đến cùng", cô bày tỏ.
