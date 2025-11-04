Hình ảnh Bella Mai bên doanh nhân Bửu Lộc

Bella Mai vừa đón sinh nhật tuổi 32 bên doanh nhân Bửu Lộc. Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bella Mai chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật đón tuổi mới của cô. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. Doanh nhân Bửu Lộc, bạn trai Bella Mai tặng cô bó hoa hồng lớn. Cả hai được khen đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

"Tuổi mới, mình mong giữ được sự bình thản giữa những đổi thay, đủ dũng cảm để buông bỏ điều không còn phù hợp và đủ dịu dàng để yêu thương chính mình nhiều hơn. Cầu mong cho những người đã nhớ đến mình cũng sẽ luôn được bình an và hạnh phúc trên hành trình của chính mình", cô chia sẻ.

Bella Mai đón tuổi mới bên bạn trai Bửu Lộc. Ảnh: FBNV.

Bella Mai và Bửu Lộc trải qua hơn 4 năm gắn bó. Cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống. Bella Mai giữ mối quan hệ tốt với Bửu Long - con riêng của Bửu Lộc. Thời gian rảnh rỗi, họ cùng đưa Bửu Long đi du lịch trải nghiệm cuộc sống.

Song cả hai chưa tổ chức lễ cưới. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bella Mai cho biết: "Tôi luôn kỳ vọng về hôn nhân nên chuyện kết hôn sẽ là việc sớm muộn thôi. Nhưng dù sau này khi lập gia đình, tôi sẽ không bỏ nghề. Tôi nghĩ gia đình và công việc là ước mơ và cuộc sống của tôi".

Năm 2024, diễn viên cho biết đã tìm hiểu và lên kế hoạch cho việc trữ đông trứng để có con trong tương lai gần. "Ngay sau khi kiểm tra và được bác sĩ kết luận là trứng của tôi bình thường và hoàn toàn có thể có con tự nhiên trong 2 đến 3 năm nữa mà không cần dùng biện pháp IVF khiến tôi rất vui, hạnh phúc".

Diễn viên Bella Mai (sinh năm 1993) tên thật Mai Thị Hồng Dung. Cô là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình miền Nam. Người đẹp từng góp mặt trong một số cuộc thi như Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu.