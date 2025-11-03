'Chiếc kén' của Trương Ngọc Ánh chưa xin cấp phép

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép phân loại phim từ nhà sản xuất "Chiếc kén".

Tối 3/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép phân loại phim từ nhà sản xuất phim Chrysalis (tựa Việt: Chiếc kén). Trước đó, Cục chỉ nhận được hồ sơ xin cấp phép kịch bản.

Chiếc kén là dự án hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh và các đạo diễn quốc tế. Phim do đạo diễn người Mỹ - Jordan Schulz cầm trịch. Ngoài Trương Ngọc Ánh giữ vai trò sản xuất kiêm diễn viên, phim còn có sự tham gia của Samuel An, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Bảo Khương, Lê Anh Huy...

Trương Ngọc Ánh trong buổi ra mắt phim Chiếc kén vào tháng 4.

Vào tháng 4, trong buổi họp báo ra mắt phim tại TP.HCM, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cho biết bộ phim dự kiến phát hành tại Mỹ vào tháng 11. Cô tâm huyết với dự án Chiếc kén, đồng hành từ những ngày đầu. Trong phim, diễn viên đóng vai mẹ của Daniel (diễn viên nhí Uy Nhân).

Ngày 31/10, Trương Ngọc Ánh bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Những năm gần đây, Trương Ngọc Ánh vướng nhiều ồn ào và nợ nần. Vào tháng 4, khi xuất hiện trước truyền thông, nữ diễn viên chia sẻ một năm qua là khoảng thời gian nhiều biến cố với cô. Diễn viên suy sụp và phải bán nhiều tài sản để trả nợ.

"Năm vừa rồi có nhiều mất mát, không chỉ là khoản tiền do vụ kiện mà tinh thần tôi cũng suy sụp rất nhiều. Sau cùng, tôi quyết định im lặng và tiếp tục cố gắng, để sản phẩm nói lên mọi thứ", cô nói.

Từ thời điểm đó đến nay, diễn viên hoạt động sôi nổi. Cô tham gia nhiều sự kiện liên quan đến phim ảnh, dự sự kiện thời trang và ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, từng được biết đến là mỹ nhân màn ảnh, diễn viên thành công với sự nghiệp đồ sộ. Cô nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát.. Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho một số dự án, bao gồm Hương Ga, Sắc đẹp ngàn cân remake từ phim Hàn Quốc... Suốt thời gian dài, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, kinh doanh đa ngành.