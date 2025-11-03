BTV Quang Việt thông báo chia tay VTV sau 14 năm gắn bó. Anh là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình bình luận về thể thao.

Ngày 3/11, thông qua trang cá nhân, BTV Quang Việt thông báo tin rời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

BTV Quang Việt chia sẻ anh bắt đầu hành trình tại VTV từ những ngày đầu tháng 11/2011 và chính thức khép lại sau 14 năm đồng hành, gắn bó.

"VTV không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa. Ở đây, tôi đã được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời. Tôi có cả một gia đình nhỏ nơi đây. Đó là quãng thanh xuân chỉ có đam mê, không hối tiếc, dẫu đôi lúc phải vượt qua nhiều thử thách. Sẽ mãi trân trọng, biết ơn các lãnh đạo, đồng nghiệp và những người bạn đã luôn đồng hành, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em theo đúng nghĩa", Quang Việt bày tỏ.

BTV Quang Việt rời VTV sau 14 năm. Ảnh: FBNV.

BTV Quang Việt sinh năm 1990. Anh từng tốt nghiệp Học viện kỹ thuật Mật mã. Quang Việt bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 2021. Anh là gương mặt quen thuộc của các chương trình bình luận về thể thao, trong đó có thể kể đến như Thể thao 24/7, Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao. Ngoài ra, Quang Việt cũng từng dẫn dắt Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay và Chuyển động 24h.

Ngoài vai trò dẫn chương trình, Quang Việt còn là phóng viên hiện dẫn, tổ chức sản xuất của nhiều chương trình.