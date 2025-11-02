Bất ngờ về Ánh Viên

Ánh Viên gây bất ngờ khi góp mặt trong hai tập của Running Man Vietnam. Với lợi thể về thể lực và sự nhanh nhạy, cô liên tiếp xé bảng tên của nhiều người chơi khác.

Xuất hiện trong hai tập của Running Man Vietnam mùa 3, Ánh Viên là nhân tố mang lại nhiều bất ngờ nhất cho khán giả. Ở tập 4, cô gây ấn tượng với những câu nói hài hước và vẻ ngoài nhiều thay đổi. Trong một số màn so găng trực tiếp với Trấn Thành, Ánh Viên đều giành chiến thắng.

Đến tập 5, Ánh Viên tiếp tục gây thích thú khi xé bảng tên của Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn. Trong đó, Liên Bỉnh Phát là người chơi có thể lực tốt nhất ở dàn cast. Sau màn thể hiện của Ánh Viên, Anh Tú thốt lên: "Quá khủng khiếp. Đúng là vận động viên". Trong khi Trấn Thành tỏ ra kinh ngạc. Anh nói: "Tuyệt vời".

Ở cuối chương trình, "kình ngư" Ánh Viên chia sẻ lần đầu tiên được tham gia game show Running Man và chơi chung với các nghệ sĩ, cô vui, bất ngờ. Cựu vận động viên cho biết sẽ tập luyện nhiều hơn để tăng sức mạnh nếu có dịp góp mặt ở những mùa sau.

Ánh Viên và Cầm là hai khách mời của Running Man Vietnam mùa 3. Ảnh: NSX.

Thời gian qua, Ánh Viên cũng thay đổi nhiều về ngoại hình. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, nữ kình ngư chia sẻ: "Để có một Ánh Viên như ngày hôm nay, từng có một cô gái Ánh Viên luôn tự ti về ngoại hình. Cuộc sống khi ấy chỉ xoay quanh việc luyện tập, lịch trình 8-9 tiếng/ngày khiến làn da thay đổi".

Trước đây, hình ảnh Ánh Viên luôn gắn với bộ đồ bơi. Nhưng gần đây, cô đã tự tin khi diện những bộ đầm nữ tính. Ánh Viên cũng học cách trang điểm và phối đồ.

"Hãy sống lương thiện và tin rằng bản thân mình có thể làm được. Và không ngừng nỗ lực để chạm tới ước mơ của chính mình", cô nói.

Ánh Viên sinh năm 1996, từng giành tổng cộng 25 HCV sau 5 lần tham dự SEA Games. Nữ kình ngư Việt Nam làm "dậy sóng" đường đua xanh khi giành tới 8 HCV cá nhân tại SEA Games 2017 trên đất Singapore. Sau đó, tại SEA Games 2019, Ánh Viên tiếp tục giành 6 HCV.

Những tấm HCV của Ánh Viên đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở cấp độ châu lục, Ánh Viên cũng ghi dấu ấn với 2 HCĐ ở ASIAD 2014, 1 HCV Olympic trẻ 2014, 1 HCB FINA World Cup 2015, 3 HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013... Trước SEA Games 31, cô tuyên bố giã từ đội tuyển bơi lội Việt Nam trong sự tiếc nuối của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên dạy bơi ở CLB bơi lội mang tên mình. Ngoài ra, cô còn trở thành một nhà sáng tạo nội dung (content creator) trên mạng xã hội.