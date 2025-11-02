Trong vai trò đội trưởng, Ninh Dương Lan Ngọc bất lực nhìn các đồng đội lần lượt bị xé bảng tên. Do chấn thương chưa hồi phục hẳn, cô gặp nhiều cản trở khi tham gia Running Man.

Tối 1/11, tập 5 của Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng. Chương trình dài hơn 2 tiếng, tiếp tục hành trình phiêu lưu giữa hai đội Hải Nam và Hải Nữ. Ở chặng đầu, đội Hải Nữ do Lan Ngọc làm đội trưởng, liên tiếp nhận những cú sốc do Hậu Hoàng, Ánh Viên, Cầm bị loại sớm. Chặng đua trở nên khó khăn khi nữ diễn viên gặp chấn thương, chưa hồi phục hẳn.

Loạt tình huống bất ngờ xảy đến ở tập này khi đội Hải Nữ cũng có gián điệp riêng. Hai "nội gián" không ai khác chính là Đông Nhi và Diệu Nhi. Người duy nhất nắm được bí mật này từ đầu chính là Trấn Thành. Với vai trò "đầu mối", anh lặng lẽ tìm cách đánh lạc hướng Liên Bỉnh Phát, đồng thời ra tín hiệu mật cho Đông Nhi để bảo toàn nhiệm vụ của phe gián điệp.

Đội Lan Ngọc thảm bại

Sau khi phối hợp cùng Quân A.P để xé bảng tên Quang Trung, Anh Tú Atus nhanh chóng tiến tới mục tiêu tiếp theo là Diệu Nhi, nhằm lấy lại niềm tin từ Quang Tuấn.

Cả hai đụng mặt ở hành lang. Anh Tú tìm mọi cách thuyết phục bản thân là đồng minh với Diệu Nhi. Song cú twist xảy đến khi Diệu Nhi sớm liên minh với Trấn Thành, để phản đòn Anh Tú. Từ phía sau, Trấn Thành lao đến và nhanh chóng xé bảng tên Anh Tú chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Về phía Quân A.P, Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn nhanh chóng áp đảo và hạ gục đối phương.

Các thành viên đội Lan Ngọc lần lượt bị xé bảng tên.

Lúc này, đội Hải Nữ chỉ còn lại một mình Lan Ngọc. Dù nhanh chóng phán đoán ra hai gián điệp là Đông Nhi và Diệu Nhi, nhưng chấn thương ở chân khiến cô gặp bất lợi trong các pha đối đầu tay đôi.

Cuối cùng, cô bị sa vào vòng vây của Liên Bỉnh Phát - Quang Tuấn. Nữ diễn viên tìm đủ cách, từ thuyết phục, đàm phán đến chiêu trò nhưng vẫn không thắng nổi hai người đàn ông.

Trò chơi xé bảng tên, truy tìm rương báu khép lại với chiến thắng thuộc về đội Hải Nam.

Tiếp đó, các thành viên tiếp tục trải qua thử thách "Ghế bật bay". Luật chơi yêu cầu mỗi đội cử một người oẳn tù tì để quyết định số phận của hai đồng đội ngồi trên ghế bật. Nếu chơi thua, hai người ngồi trên ghế sẽ lập tức bị hất văng xuống nước.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất là màn đối đầu của Anh Tú và Diệu Nhi. Khi trận đấu đang đến hồi gay cấn, bất ngờ nữ diễn viên dùng chiêu tâm lý để khiến chồng cô mất tập trung. Cô liên tục nói: "Anh thắng vợ anh để làm gì". Kết quả, Quân A.P và Hậu Hoàng bị hất mạnh xuống nước.

Lan Ngọc gặp bất lợi khi chấn thương chưa hồi phục hẳn.

Ở thử thách này, Quang Tuấn lại tỏa sáng. Diễn viên Địa đạo thắng Ánh Viên nhiều lần, khiến dàn cast ngỡ ngàng.

Sau 6 lượt đấu đấu, đội Hải Nam do Trấn Thành đứng đầu xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 4-2. Với lợi thế dẫn điểm, đội thắng được quyền chỉ định hai thành viên của đối thủ để thực hiện lượt cướp ngọc trai, trong khi đội thua chỉ có một lượt lựa chọn duy nhất.

'Ác mộng' của Anh Tú Atus

Thử thách "Thu thập vật phẩm" là màn thi đồng đội đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp và tinh thần đoàn kết. Các thành viên phải kẹp quả bóng giữa người với người, di chuyển qua chướng ngại vật và thu thập vật phẩm được giấu dọc đường.

Đội Hải Nữ ra sân đầu tiên. Cả nhóm chật vật để hoàn thành thử thách. Anh Tú Atus gặp "ác mộng" với tấm thảm massage. Quân A.P nhận thử thách nhặt vật phẩm trong hộp đen bí ẩn. Anh hoảng hốt, la hét khi bốc phải một số con lươn đang bò trong hộp.

Rút kinh nghiệm từ đội thi trước, khi ra sân, đội Hải Nam được Trấn Thành đưa ra chiến thuật mới. Anh dẫn đầu đoàn, sau đó hô vang "trái - phải" để các thành viên phía sau đồng loạt bước theo. Dù vậy, đội Trấn Thành di chuyển chậm chạp, khiến tổng thời gian lên đến hơn 10 phút. Trong khi đội Lan Ngọc chỉ mất hơn 8 phút để hoàn thành.

Ánh Viên và Đông Nhi là hai thành viên tỏa sáng ở tập 5.

Ở phần "Cướp ngọc trai", đội Hải Nam chọn chiến thuật để Quang Tuấn giữ toàn bộ ngọc và mất trắng chỉ sau vài giây. May mắn, đội vẫn kịp giành lại 5 viên ngọc từ tay Quân A.P.

Thử thách cuối cùng và được đón đợi nhất là xé bảng tên ở cuối chương trình. Cả hai "giáp lá cà" trên sân. Trận đấu mở màn trong không khí căng thẳng. Diệu Nhi xung phong ra sân đầu tiên nhưng nhanh chóng bại trận. Lan Ngọc nhanh chóng dùng “quyền dép gai” cho Quang Trung, với mục tiêu làm giảm thể lực đối phương. Song, kế hoạch đổ bể hoàn toàn.

Trước tình thế giằng co, Anh Tú Atus sử dụng "quyền đóng băng" với Trấn Thành. Dù nam đội trưởng nhanh tay phòng thủ, "chiêu" này vẫn khiến anh không kịp xoay chuyển cục diện.

Ở phía đối diện, Ánh Viên trở thành nỗi sợ với các thành viên. Cô nhanh chóng xé bảng tên của Liên Bỉnh Phát. Chiến thắng của Ánh Viên khiến Trấn Thành, Diệu Nhi kinh ngạc.

Trong đội Hải Nam, Đông Nhi là thành viên cuối cùng trụ lại. Lợi thế "cột hơi dài" giúp nữ ca sĩ giữ an toàn trong thời gian dài. Cuối cùng, cô chịu thua trước Quân A.P và Hậu Hoàng sau nhiều pha giằng co.

Tập 5 tiếp tục thu hút sự chú ý của người xem. Song một sự cố kĩ thuật xảy đến từ giữa tập và kéo dài đến hơn một tiếng khiến khán giả ức chế. Việc phần hình và tiếng không ăn khớp ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem.

Sau đó, phía nhà sản xuất Running Man Vietnam lên tiếng giải thích. "Hiện tại lỗi này là do đường truyền. Sau công chiếu ổn định, mọi người sẽ xem mượt hơn. Do lỗi từ đường truyền nên một số đoạn bị cắt, giật, lỗi đường hình, lỗi âm thanh, không phải là do file lỗi", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.