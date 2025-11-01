Sự cố ở show có Trấn Thành khiến khán giả bức xúc

Tập 5 Running Man Vietnam 2025 lên sóng tối 1/11 gặp sự cố về kỹ thuật. Phần tiếng và hình không ăn khớp khiến người xem ức chế.

Tối 1/11, tập 5 của Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng. Dàn cast và các khách mời gồm Đông Nhi, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Cầm và Ánh Viên tiếp tục trải qua các thử thách của chương trình.

Đáng chú ý, từ giữa tập này, sự cố về kỹ thuật xảy đến. Phần hình và tiếng không ăn khớp. Sự cố này kéo dài khá lâu, gây ra sự khó hiểu, ức chế cho khán giả theo dõi.

Tập 5 chương trình tiếp tục gặp sự cố về kỹ thuật.

Ngay sau đó, phía nhà sản xuất Running Man Vietnam lên tiếng giải thích. "Hiện tại lỗi này là do đường truyền. Sau công chiếu ổn định, mọi người sẽ xem mượt hơn. Do lỗi từ đường truyền nên một số đoạn bị cắt, giật, lỗi đường hình, lỗi âm thanh, không phải là do file lỗi", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều khán giả để lại phản ứng trái chiều. "Mong ê-kíp xem lại khâu kỹ thuật. Trải nghiệm xem chán quá"; "Xem mà tức luôn, mất hứng"; "Lỗi nhiều quá ê-kíp ơi"; "Đang xem dàn cast, khách mời chơi thử thách vui mà mất tiếng, rồi hình không khớp, phải tắt luôn"; "Đành mai xem lại sau vậy"... là những bình luận từ khán giả.

Running Man Vietnam mùa 3 liên tiếp gặp trục trặc về mặt kỹ thuật. Trước đó, ê-kíp chương trình phải 2 lần thông báo lùi lịch phát sóng của tập 4. Lý do được đơn vị sản xuất đưa ra là sự cố kỹ thuật.

"Vì một số sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tập 4 không thể lên sóng theo kế hoạch vào tối nay. Thay vào đó, tập 4 dự kiến được phát sóng lúc 20h30, ngày 26/10. Chúng tôi chân thành xin lỗi quý khán giả - những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian 3 tập vừa qua. Toàn bộ ê-kíp đang nỗ lực hết mình để đảm bảo tập phát sóng này đạt chất lượng tốt nhất trước khi gửi đến mọi người", ê-kíp thông báo.

Điều khó hiểu là tập 4 không phát sóng trên kênh YouTube của nhà sản xuất. Song tối 25/10, tập này vẫn được chiếu trên kênh của nhà đài HTV.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Sau 4 tập, chương trình được khán giả đón nhận với lượt tương tác, thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội.