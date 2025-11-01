Mai Phương nói về 2 năm 'ở ẩn'

Sau khoảng thời gian im ắng, Mai Phương tái xuất bằng âm nhạc. Cô cho biết đã sẵn sàng để chinh phục hành trình mới.

Mai Phương chính thức debut với buổi showcase giới thiệu album đầu tay mang tên A Beautiful Mess. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với tạo hình khác lạ. Mai Phương diện outfit cá tính, thời thượng và lần lượt trình diễn nhiều ca khúc trong album. Kết hợp vũ đạo với sàn nâng và treadmill, Mai Phương cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát và vũ đạo ở mức ổn.

Chia sẻ về khoảng thời gian im ắng gần 2 năm qua, Mai Phương cho biết cô dừng lại, sống chậm hơn để bước sang một hành trình mới. Cô tập trung đầu tư cho sản phẩm, rèn luyện vũ đạo và thanh nhạc. Mai Phương cũng tập sáng tác, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ producer trong công ty. Để có album debut như mong muốn, hoa hậu trải qua 4 lần thay đổi kế hoạch phát hành.

Mai Phương tái xuất sau thời gian dài im ắng. Ảnh: NVCC.

"Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi trong ngày hôm nay. 15 tháng ấp ủ, làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng đã được mọi người yêu thương, đón nhận. Lúc chuẩn bị, tôi rất hồi hộp. Nhưng khi bước lên sân khấu, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của mọi người, nghe những tiếng cổ vũ vang lên, tôi thật sự vỡ òa. Cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn nguyên đến tận bây giờ. Mọi nỗ lực thời gian qua đều không uổng công. Đây là cột mốc không thể quên trong cuộc đời của tôi", Mai Phương chia sẻ.

Từ sau khi rời công ty Sen Vàng và gia nhập công ty quản lý mới, Mai Phương khá im ắng. Cô không góp mặt ở các sự kiện giải trí như trước. Thỉnh thoảng, hoa hậu đến chúc mừng các đồng nghiệp chung công ty như Phương Mỹ Chi, DTAP khi phát hành sản phẩm mới.

Trên trang cá nhân, Mai Phương chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường như đi cà phê, nấu ăn, du lịch...

Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Tháng 3, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40.

Năm 2024, Mai Phương vướng tin sang Mỹ định cư cùng gia đình. Cha mẹ cô hiện đều sống ở Mỹ. Hoa hậu cũng từng chia sẻ việc muốn ra nước ngoài đoàn tụ với người thân. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định sẽ cố gắng học tập, làm việc tại Việt Nam và tới Mỹ sinh sống vào thời điểm thích hợp.