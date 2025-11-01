Trương Ngọc Ánh - từ thành công đến suy sụp vì nợ nần

Những năm qua, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh gắn với nợ nần và ồn ào. Trước đó, cô là diễn viên điện ảnh, truyền hình nổi tiếng, có nhiều vai ấn tượng.

Showbiz Việt tối 31/10 chấn động với thông tin nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Trương Ngọc Ánh, sinh năm 1976, từng được biết đến là mỹ nhân màn ảnh, diễn viên thành công với sự nghiệp đồ sộ. Cô nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy sát.. Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho một số dự án, bao gồm Hương Ga, Sắc đẹp ngàn cân remake từ phim Hàn Quốc... Suốt thời gian dài, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, kinh doanh đa ngành.

Thế nhưng những năm gần đây, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh lại gắn với ồn ào và tai tiếng. Cô vướng vào nợ nần, từng bị nhiều đơn vị, cá nhân lên mạng "tố" quỵt tiền.

Loạt ồn ào của Trương Ngọc Ánh

Bước ngoặt của Trương Ngọc Ánh phải kể đến là vào năm 2022, khi cô chuyển mình sang một lĩnh vực mới - hoa hậu. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh giữ vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Miss Earth Vietnam. Mùa đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp này thu hút 30 thí sinh góp mặt. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối 16/7/2022 nhưng gây tranh cãi về kết quả. Năm đó, Á hậu Thạch Thu Thảo được cử đi thi Miss Earth thay Hoa hậu Nông Thúy Hằng.

Cuối tháng 12 cùng năm, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông lên tiếng tố Thạch Thu Thảo và công ty chủ quản chậm thanh toán tiền làm trang phục dân tộc thi Miss Earth 2022. Ồn ào hai bên nổ ra. Trương Ngọc Ánh lên tiếng phản hồi, cho biết không còn giữ vị trí Chủ tịch Miss Earth Vietnam từ ngày 22/11/2022. Vai trò này đang được chuyển giao cho người khác.

Trương Ngọc Ánh vướng nhiều ồn ào những năm qua. Ảnh: FBNV.

Về vụ việc nợ tiền nhà thiết kế, Trương Ngọc Ánh cho hay ngay khi nhận được thông tin, cô đã liên lạc và giải thích cặn kẽ những khúc mắc giữa hai bên để có hướng xử lý tốt nhất.

Sau Ngô Mạnh Đông Đông, một loạt các nhà thiết kế, stylist khác liên tiếp có các bài đăng đòi nợ đơn vị giữ bản quyền Miss Earth tại Vietnam. Nhiều chuyên gia trang điểm, nhân viên... cũng lâm vào cảnh bế tắc khi không đòi được khoản thù lao như thỏa thuận ban đầu.

Tên của Trương Ngọc Ánh bị réo khắp các nền tảng mạng xã hội. Song nữ diễn viên khi ấy chọn cách im lặng.

Bất ngờ xảy đến vào năm 2023, khi Trương Ngọc Ánh trở lại với Miss Earth và giữ vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi tại TP.HCM. Miss Earth mùa giải lần thứ 23 quy tụ 84 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chung kết khép lại với vương miện thuộc về Drita Ziri - đại diện Albania. Các danh hiệu còn lại được trao cho người đẹp Philippines (Hoa hậu Không khí), Việt Nam (Hoa hậu Nước) và Thái Lan (Hoa hậu Lửa).

Miss Earth 2023 được tổ chức khá chuyên nghiệp và bài bản. Lúc này, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh ở thị trường hoa hậu cũng bắt đầu được ghi nhận trở lại.

Hình ảnh của Trương Ngọc Ánh trong một sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV.

Song không lâu sau đó, Công ty Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia do Trương Ngọc Ánh từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc và là người đứng ra ký hợp đồng dịch vụ sản xuất phim điện ảnh Không thể thiếu nhau, bị Universe Media Vietnam khởi kiện lên tòa án.

Phía Universe Media Vietnam yêu cầu công ty của Trương Ngọc Ánh hoàn trả số tiền 6,6 tỷ đồng . Sau đó, Trương Ngọc Ánh cho biết đã chuyển nhượng cổ phần và không điều hành Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia 3 năm.

Tuy nhiên, luật sư đại diện pháp lý của Công ty TNHH Universe Media Vietnam cho rằng phát ngôn của Trương Ngọc Ánh về việc không còn liên quan đến Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia là không chính xác.

Theo luật sư, đến thời điểm đó, thông tin trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Trương Ngọc Ánh vẫn đang là người sở hữu 30% vốn góp của Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia.

Ngoài ra, tháng 7/2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết công ty TNHH TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh chưa hoàn trả đủ số tiền nợ 360,9 triệu đồng dù nhiều lần có công văn đề nghị gia hạn thanh toán. Không lâu sau đó, trung tâm thông báo rút đơn kiện vì phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong khoản nợ.

Suy sụp, bán tài sản trả nợ

Sau khi ồn ào dần lắng xuống, Trương Ngọc Ánh trở lại với phim ảnh, giải trí. Tháng 4, cô xuất hiện tại buổi ra mắt phim Chiếc kén. Ở dự án này, cô đóng vai trò sản xuất và diễn viên. Trước truyền thông, Trương Ngọc Ánh cho biết một năm qua là khoảng thời gian nhiều biến cố với cô. Diễn viên suy sụp và phải bán nhiều tài sản để trả nợ.

"Năm vừa rồi có nhiều mất mát, không chỉ là khoản tiền do vụ kiện mà tinh thần tôi cũng suy sụp rất nhiều. Sau cùng, tôi quyết định im lặng và tiếp tục cố gắng, để sản phẩm nói lên mọi thứ", cô nói.

Từ thời điểm đó đến nay, diễn viên hoạt động sôi nổi. Cô tham gia nhiều sự kiện liên quan đến phim ảnh, dự sự kiện thời trang và ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp.

Song song đó, Trương Ngọc Ánh cũng hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh gặp khó khăn. Trong các hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi vui.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh được cho là đã chia tay bạn trai kém tuổi. Ở tuổi 49, nữ diễn viên sống độc thân, dành thời gian cho gia đình.

Sự việc bị bắt tạm giam mới đây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp kéo dài vài thập kỷ của Trương Ngọc Ánh.

Theo điều tra ban đầu, nữ diễn viên đã có chuỗi hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Chỉ trong một đêm, tên tuổi, hình ảnh của Trương Ngọc Ánh sụp đổ. Từ một diễn viên nổi tiếng với loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám một thời như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, host của các chương trình thời trang lớn, giờ đây cô đối diện vòng lao lý.

