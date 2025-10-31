18 giây bị phản ứng của Hồ Ngọc Hà

Xuất hiện trong một sự kiện, Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc "Khi xưa ta bé (Bang bang)". Song ca sĩ hát chênh phô và nhận phản ứng từ khán giả.

Mới đây, clip ghi lại màn trình diễn của Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện được chia sẻ và gây tán tán trên các nền tảng mạng. Ca sĩ xuất hiện trong một bộ đầm sang trọng, gợi cảm và tự tin trình diễn Khi xưa ta bé (Bang bang). Ca sĩ có màn high note ở cuối nhưng bị chênh phô liên tục. Hồ Ngọc Hà tỏ ra mệt mỏi và thở dốc sau khi hoàn thành tiết mục.

Màn tranh luận của Hồ Ngọc Hà sau đó nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông khán giả nhận xét giọng hát của nữ ca sĩ bị giảm sút phong độ. "Cảm giác Hồ Ngọc Hà gồng và cố quá sức. 18 giây thôi mà phô quá"; "Hát xong thấy chị Hà kiệt sức luôn"; "Nghe không ra hai từ 'Bang bang"; "Hồ Ngọc Hà đang hát gì vậy trời. Lên nốt nào là phô nốt đó"... là những bình luận khán giả để lại.

Nữ ca sĩ hiện chưa lên tiếng sau màn trình diễn vấp tranh luận của cô.

Hồ Ngọc Hà hát chênh phô trong một sự kiện. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần gây tranh cãi về giọng hát và vũ đạo trên sân khấu. Trong đêm diễn chung kết Miss Cosmo, Hồ Ngọc Hà và dàn dancer bị nhận xét có những động tác vũ đạo nhạy cảm, lạc quẻ trên quả cầu ánh kim. Người xem còn bày tỏ sự khó hiểu khi các vũ công kết hợp trang phục ôm sát màu nude với nón lá cách điệu.

Tiếp đó, trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai vào tháng 10/2024, Hồ Ngọc Hà là ca sĩ khách mời, thể hiện ca khúc Hừng đông và Cô đơn trên sofa. Trên sân khấu, cô diện bra-top phối quần siêu ngắn được layer cùng quần tam giác bên ngoài, điểm nhấn là thắt nơ to bản.

Nhiều khán giả cho rằng trang phục của Hồ Ngọc Hà quá sexy, thậm chí hơi nhạy cảm, nhất là khi cô thể hiện vũ đạo. Số đông nhận định công thức mix-match khó hiểu khiến ca sĩ mất điểm.