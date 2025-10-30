Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bảo Anh xin lỗi

  • Thứ năm, 30/10/2025 17:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự cố trang phục trong đêm nhạc tối 29/10. Cô cho biết sẽ rút kinh nghiệm ở những chương trình sau.

Chiều 30/10, ca sĩ Bảo Anh lên tiếng về sự cố trang phục trong đêm diễn tại Hạ Long (Quảng Ninh). Theo nữ ca sĩ, ngay sát giờ lên đường, bộ đồ dự kiến đã phát sinh lỗi kỹ thuật nên ê-kíp không thể kịp chỉnh sửa cho chuyến đi đến Quảng Ninh. Trong tình huống gấp gáp, Bảo Anh buộc phải chọn set đồ cá nhân để kịp lên sân khấu. Cô đã xin phép ban tổ chức và được chấp thuận.

"Đã lâu Bảo Anh mới trở lại Quảng Ninh, lại hát đúng hai ca khúc mình thích nên thật sự háo hức và đã cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hát thật hay. Bảo Anh hiểu trang phục là phần quan trọng của trải nghiệm biểu diễn, nhưng cũng tin rằng năng lượng và sự chân thành mới là cốt lõi kết nối nghệ sĩ với khán giả. Thành thật xin lỗi nếu lựa chọn trang phục tối qua đã ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của mọi người. Bảo Anh và team sẽ rút kinh nghiệm để mỗi lần gặp nhau trọn vẹn hơn. Cảm ơn vì đã luôn thông cảm và đồng hành", ca sĩ chia sẻ.

bao anh xin loi anh 1

Bảo Anh lên tiếng xin lỗi vì sự cố trang phục trong đêm diễn mới nhất. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Bảo Anh là nghệ sĩ kỹ lưỡng và chăm chút về trang phục mỗi lần đi diễn. Song trong đêm diễn ở Quảng Ninh vào tối 29/10, ca sĩ chỉ diện bộ đồ đơn giản với crop-top phối quần jeans tối màu. Ca sĩ đi giày bệt, trình diễn giữa dàn vũ công diện trang phục có màu sắc rực rỡ. Sự xuất hiện của Bảo Anh khiến khán giả bất ngờ. Không ít khán giả cho rằng trang phục của Bảo Anh không phù hợp với quy mô và tính chất đêm nhạc.

Bảo Anh, sinh năm 1992 bắt đầu được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Cô được biết đến với giọng hát ngọt ngào và phong cách đa dạng, từ ballad sâu lắng đến các ca khúc sôi động thuộc thể loại pop, EDM và R&B. Cô ra mắt ca khúc đầu tay Và em đã biết mình yêu, sau đó liên tục gặt hái thành công với các bản hit như Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâmSống xa anh chẳng dễ dàng. Ngoài ca hát, Bảo Anh còn tham gia diễn xuất trong các phim như Nhà có 5 nàng tiên, Vừa đi vừa khóc hay gần nhất là Bẫy ngọt ngào.

Mới đây, cô góp mặt trong chương trình Em xinh "say hi" mùa đầu tiên. Nữ ca sĩ mờ nhạt ở chặng đầu tiên song có sự bứt phát khi cuộc đấu đi tới hồi kết. Tiết mục Cô ấy không yêu anh, Bảo Anh kết hợp Phúc Du ở tập 12 nhanh chóng nhận sự yêu thích của khán giả.

  • Nguyễn Hoài Bảo Anh

    Nguyễn Hoài Bảo Anh

    Bảo Anh, tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Bảo Anh, là nữ ca sĩ trẻ được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Giọng Hát Việt" mùa đầu tiên năm 2012. Cô thành công với các ca khúc mang đậm chất pop ballad như "Anh muốn em sống sao", "Trái tim em cũng biết đau", "Sống xa anh chẳng dễ dàng". Ngoài vai trò ca sĩ, Bảo Anh còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim: Nhà Có 5 Nàng Tiên, Vừa Đi Vừa Khóc...

    • Ngày sinh: 03/09/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Và em đã biết mình yêu, Yêu một người vô tâm, Anh muốn em sống sao, Mình yêu nhau bao lâu (ft. Hoàng Tôn) Nhớ nhung,...

