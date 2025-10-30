'Sự nghiệp chướng' của Pháo biến mất

MV hút hàng chục triệu lượt nghe của Pháo đã biến mất trên kênh YouTube. Một số rapper khác cũng ẩn các sản phẩm âm nhạc giữa thời điểm loạt ca khúc Việt bị réo tên có ca từ phản cảm.

Ngày 30/10, MV Sự nghiệp chướng của Pháo được ẩn/xóa khỏi kênh YouTube. Đại diện truyền thông của Pháo xác nhận thông tin nói trên.

Trước đó, Pháo và Sự nghiệp chướng bị "điểm tên" trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM về ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.

Sự nghiệp chướng ra mắt vào cuối tháng 3. Thời điểm ấy, bản rap diss của Pháo nhanh chóng gây sốt và gây bàn tán trên nhiều nền tảng mạng. Song một bộ phận người nghe phản ứng khi bản rap có nhiều nội dung tiêu cực, ngôn từ phản cảm. Nữ rapper sử dụng danh xưng “mày”, “tao”. Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi âm nhạc giờ đây bị biến thành “vũ khí” tấn công sau một cuộc tình không mấy êm đẹp.

Pháo ẩn MV Sự nghiệp chướng.

Đến 30/3, Sự nghiệp chướng đột ngột biến mất khỏi top thịnh hành. Sau đó, đại diện của Pháo cho biết: “Chúng tôi chủ động giới hạn độ tuổi và nội dung ở thị trường Việt Nam vào tối 29/3. Những ngày qua, chúng tôi nhận rất nhiều phản hồi của khán giả. Công ty và nghệ sĩ đều nhận thấy tác phẩm chưa phù hợp về nội dung với đại đa số khán giả. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn khán giả tập trung cho các sản phẩm âm nhạc có chất lượng hơn. Chúng tôi không muốn công chúng nghĩ ê-kíp đang dựa vào drama và bất cứ thông tin bên lề nào để khai thác”.

Ngoài Pháo, một loạt các rapper khác như 24k.Right, Robber, Dangrangto cũng bắt đầu ẩn các sản phẩm âm nhạc có lời lẽ gay gắt, phản cảm.

Thị trường nhạc Việt "dậy sóng" những ngày qua sau khi cơ quan chức năng có động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, đặc biệt trong giới ca sĩ và rapper trẻ. Jack, GDucky, Andree, Bình Gold, Bray, HIEUTHUHAI, Đạt G… với các MV có ca từ phản cảm hoặc dung tục, cổ xúy lối sống buông thả được nhắc đến.

Ngay sau đó, một loạt MV triệu view của các ca sĩ, rapper như Binz, Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic… "bốc hơi" trên YouTube. Theo chuyên gia, động thái này của công ty quản lý và các nghệ sĩ cho thấy sự tự nhận thức lại về trách nhiệm xã hội giữa bối cảnh công chúng đang đòi hỏi cao hơn về đạo đức và văn hóa ứng xử trong nghệ thuật.