Anh Tú lại lộ 'hint' tỏ tình với Lyly

Trong chương trình Sao nhập ngũ, Anh Tú chia sẻ về lần đầu tiên tỏ tình với bạn gái tại cầu Ánh Sao (TP.HCM) 6 năm trước.

Trong một tập của Sao nhập ngũ mới đây, Hòa Minzy đưa ra thử thách cho Anh Tú. Cụ thể, nữ ca sĩ đặt câu hỏi: "Kể về lần tỏ tình gần nhất?". Trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, Anh Tú cho biết: "Cách đây 6 năm, tôi có gặp một cô gái. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cả hai là bạn bè. Sau đấy, tôi thấy cô ấy là người tình cảm, yêu thương gia đình, hướng nội. Lần tỏ tình đầu tiên là ở cầu Ánh Sao. Cả hai khá ngại ngùng".

Nam ca sĩ cho biết thời khắc ấy, cả hai nắm tay. Sau đó, anh nói với bạn gái: "Tớ thích cậu mất rồi".

Khi Hương Giang đặt câu hỏi: "Cô gái ấy có từng tham gia Sao nhập ngũ không?", Anh Tú né tránh.

Anh Tú và Lyly trải qua nhiều năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Những chia sẻ của Anh Tú khiến khán giả đặt nghi vấn cô bạn gái mà ca sĩ tỏ tình lần đầu tiên là Lyly. Trong một buổi phỏng vấn trên Tri Thức - Znews vào năm 2023, Lyly kể kỷ niệm đáng nhớ nhất với Anh Tú gắn với cầu Ánh Sao. Thời điểm đó, cả hai đã thân thiết, chơi chung cùng một nhóm bạn. Một lần Lyly đi diễn nhưng không có mặt Anh Tú, do anh vướng lịch ở Hà Nội, nữ ca sĩ cảm thấy thiếu vắng. Ba ngày sau, cả hai gặp lại trên cầu Ánh Sao. Khi đó, trong lòng Lyly dâng lên cảm xúc đặc biệt.

Lyly cho biết trong thời gian quen biết, cả hai có nhiều kỷ niệm và không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã. Tuy nhiên, Anh Tú luôn là người chủ động làm lành. Điều Lyly muốn Anh Tú thay đổi nhất là bớt suy nghĩ xa xôi.

Anh Tú và Lyly gắn bó nhiều năm qua. Cả hai vướng tin hẹn hò nhưng không xác nhận. Cặp ca sĩ thoải mái tương tác trên mạng xã hội, nhiều lần đi diễn chung và có những cử chỉ tình tứ. Do đó, không xác nhận mối quan hệ nhưng từ lâu, cả hai đã được cho là người yêu của nhau.

Ở chương trình Our Song (Bài hát của chúng ta) có Lyly tham gia, Anh Tú từng xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời. Sau khi nghe tiết mục của đàn em, Thanh Lam chia sẻ: "Tú ơi, Lyly sắp ở đội của cô. Tú vào hát bè giúp nhé. Đồng đội với vợ rồi". Ngay sau đó, Thanh Lam che miệng và nói "cô bị hớ". Tiếp đó, khi Trấn Thành hỏi thêm về các tiết mục của Lyly, Anh Tú khen nữ ca sĩ hát và trình diễn ấn tượng. Thanh Lam nói thêm: "Ở nhà tập cùng mà. Lyly tập gì, Tú biết hết".