Tóc Tiên trấn an

"Sẽ có những ngày, những tuần, những tháng mình chỉ muốn lặng yên. Tính nghệ sĩ nên hơi thất thường", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mới đây, trên kênh cá nhân, Tóc Tiên có động thái đáng chú ý. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân là người có tính nghệ sĩ, nên đôi khi "hơi thất thường" và không phải lúc nào cũng sẵn sàng để chia sẻ.

Cô viết: "Sẽ có những ngày, những tuần, những tháng mình chỉ muốn lặng yên. Tính nghệ sĩ nên hơi thất thường thế đó. Cả nhà đừng quá bận lòng nhé. Mình mong ai cũng bình yên, nhất là trong mùa mưa bão này. Nếu có thấy mình lặn lâu quá thì chỉ đơn giản bởi vì cần khoảng lặng đó. Chúng ta ai cũng cần cả".

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tiếp có các bài đăng đầy tâm trạng hoặc suy ngẫm về cuộc sống. Trước đó, ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp trên bãi biển kèm dòng chú thích: "No matter what, the sun still rises life just goes on" (Tạm dịch: Dù thế nào đi nữa, mặt trời vẫn mọc và cuộc sống vẫn tiếp diễn).

Tóc Tiên có nhiều bài đăng tâm trạng khiến fan lo lắng. Ảnh: FBNV.

Những động thái gần đây của Tóc Tiên khiến fan lo lắng. Dưới các bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại các bình luận chia sẻ, động viên nữ ca sĩ.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Vào tháng 1, Tóc Tiên chia sẻ trong bài phỏng vấn rằng cả tình yêu và sự nghiệp đều có những lúc khiến nữ ca sĩ cảm thấy yếu đuối. Nhưng may mắn, Tóc Tiên luôn có Touliver bên cạnh.

“Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm.Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng mình không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân”, Tóc Tiên chia sẻ.

Cả hai kỷ niệm 5 năm kết hôn vào ngày 20/2. Khi đó, họ mặc lại trang phục cưới trong hôn lễ vào năm 2020. Khi chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, cặp sao được nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng.