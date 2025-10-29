Tình hình hiện tại của Siu Black

Người nhà cho biết sức khỏe của Siu Black hiện đã ổn định trở lại. Trước đó, nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 29/10, thông qua trang cá nhân, người nhà Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ. Theo người thân, Siu Black đã khỏe lại sau nhiều ngày điều trị. Phía nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, khán giả đã hỏi han, động viên cô những người qua.

Một ngày trước, trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Ca sĩ Siu Black trước khi nhập viện vì bệnh tật. Ảnh: FBNV.

Tình trạng của nữ ca sĩ đặc biệt nghiêm trọng khi diễn ra trên nền bệnh lý phức tạp kéo dài. Bệnh nhân bị thận mạn giai đoạn cuối (giai đoạn 5) do đái tháo đường nhiều năm, bệnh tim thiếu máu cục bộ, kèm theo cơn tăng áp khẩn cấp với huyết áp đo được lên đến 220 mmHg.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ca sĩ Siu Black bị suy hô hấp cấp do phù phổi cấp (vì tim), kèm theo viêm phổi. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương nhu mô phổi do viêm và tình trạng ứ huyết ở phổi vì "bóng tim rất to" do suy tim.

Siu Black là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock với giọng hát đầy nội lực, thường được ví như biểu tượng âm nhạc Tây Nguyên. Cô sinh năm 1967 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 10 tuổi, được người chú nuôi dưỡng và bắt đầu tiếp cận ca hát từ năm 1978 qua các hoạt động cộng đồng.

Trước khi nhập viện vì bạo bệnh, nữ ca sĩ vẫn đi diễn bình thường. Chồng Siu Black là ông Đức Hùng và một người cháu thay nhau chăm sóc cho nữ ca sĩ tại bệnh viện.