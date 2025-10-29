Chris Evans có con đầu lòng

Tài tử "Captain America" và vợ - Alba Baptista, đón con đầu lòng vào ngày 24/10. Cặp đôi chưa chia sẻ tin vui trên truyền thông.

Theo People, Alba Baptista sinh con đầu lòng vào ngày 24/10, tại bệnh viện ở bang Massachusetts. Con của cặp diễn viên được đặt tên là Alma Grace. Hiện cặp đôi chưa chính thức công bố tin vui đến người hâm mộ. "Chris Evans và Alba Baptista đang tận hưởng khoảng thời gian và khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên con", nguồn tin nói.

Trong bài phỏng vấn gần nhất, tài tử cho biết kết hôn và có con là những điều anh mong muốn. Chris Evans thích cuộc sống cân bằng, bên những người thân yêu.

Cặp diễn viên vừa đón con đầu lòng. Ảnh: IGNV.

"Tôi muốn lập gia đình, sống hạnh phúc cùng vợ con. Khi bạn nghe về những người giỏi nhất, dù đó là diễn viên, họa sĩ, nhà văn, thì các tác phẩm, dự án họ tham gia không phải điều khiến họ tự hào nhất. Đó là các mối quan hệ, gia đình người thân, tình yêu mà họ chia sẻ với mọi người xung quanh", anh nói trên People.

Evans và diễn viên kém 16 tuổi yêu nhau từ năm 2022, nhưng đến tháng 1/2023, họ mới công khai quan hệ. Đến tháng 9/2023, People xác nhận sao Captain America và Baptista tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở Massachusetts, Mỹ. Tiệc cưới có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao MCU như Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner...

E! News đưa tin sau lễ cưới, cả hai ít xuất hiện công khai trước công chúng. Lần gần nhất đôi uyên ương tay trong tay là khi dự tiệc thân mật ở thành phố Los Angeles cùng tài tử Robert Pattinson và vị hôn thê Suki Waterhouse hồi tháng 1. Evans cũng ít đăng ảnh vợ vì anh chỉ mới sử dụng lại mạng xã hội.

Vợ của tài tử sinh năm 1997 tại Bồ Đào Nha trong gia đình có bố là kỹ sư và mẹ là dịch giả. Nhan sắc của Alba Baptista là sự pha trộn nhiều dòng máu. Nữ diễn viên có thể giao tiếp bằng 5 thứ tiếng là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Đức.