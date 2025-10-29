Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sức khỏe Ngân Hòa sau khi bị suy thận giai đoạn cuối

  • Thứ tư, 29/10/2025 18:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đại diện truyền thông của Ngân Hòa cho biết nữ diễn viên vẫn trong quá trình điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM. Sức khỏe nữ diễn viên yếu hơn trước.

Ngày 29/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ngân Hòa cho biết hiện nữ diễn viên vẫn điều trị suy thận tại bệnh viện ở TP.HCM. Người thân thay nhau túc trực, chăm sóc cô.

"Thời gian qua, gia đình tập trung chăm sóc cho Ngân Hòa. Hai tuần trước, sức khỏe của Ngân Hòa yếu hơn, cô ấy nằm mê man", người này nói.

Đại diện của Ngân Hòa cho biết cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người thân của diễn viên để nắm tình trạng sức khỏe và tiến trình điều trị bệnh.

Ngân Hòa thông báo tin cô mắc suy thận vào đầu tháng 6. Trong bài đăng vào 7/6, cô cho biết sẽ cố gắng chiến đấu với căn bệnh suy thận để hồi phục sức khỏe và trở lại với cuộc sống, công việc.

ngan hoa suy than anh 1

Ngân Hòa đang trong quá trình điều trị bệnh suy thận. Ảnh: FBNV.

Đại diện của Ngân Hòa khi ấy chia sẻ: "Hiện tại, Hòa chỉ còn cách duy trì sức khỏe bằng việc uống thuốc mỗi ngày và sự sống bằng cách lọc thận nhưng các chỉ số đang ở mức đỏ. Bác sĩ đã thông báo chỉ còn một con đường duy nhất là ghép thận càng sớm càng tốt, nếu không sẽ khó cầm cự được lâu nữa", người này nói.

Sau đó, nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, Hồng Vân, Diễm My 9X, Trần Nghĩa, Quỳnh Lương, Quốc Anh… kêu gọi ủng hộ giúp Ngân Hòa. Cá nhân Trấn Thành cũng giúp đỡ đàn em 100 triệu đồng.

Ngân Hòa sinh năm 1996 tại Bình Phước, bén duyên với nghệ thuật từ năm 2016. Cô ban đầu làm người mẫu ảnh và tham gia các dự án quảng cáo.

Năm 2019, Ngân Hòa gây chú ý với vai nữ chính trong MV Một bước yêu, vạn dặm đau của Mr. Siro. Sau đó, cô tham gia các dự án sitcom như Khi các thánh xa nhà, Ngốc ơi là ngốc, Để đó vợ lo hay phim ngắn Giao lộ tình yêu, Hôm nay mình mất nhau...

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Quang Tuấn lên tiếng khi bị chê ở Running Man

Nam diễn viên cho biết anh đều theo dõi các bình luận, góp ý của khán giả sau những tập phát sóng của Running Man Vietnam mùa 3.

6 giờ trước

An Nhi

ngân hòa suy thận Thành phố Hồ Chí Minh Trấn Thành ngân hòa diễn viên ngân hòa

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Chuyen gi dang xay ra o show co Ngo Kien Huy hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

14 giờ trước 06:00 29/10/2025

0

Ngay từ live stage 1, Anh trai 'say hi' đã gây sốt và có bản hit thống trị nhạc Việt. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, sức hút của chương trình giảm sút vì chất lượng âm nhạc đi xuống và những tranh cãi.

Tinh hinh hien tai cua Siu Black hinh anh

Tình hình hiện tại của Siu Black

7 giờ trước 13:15 29/10/2025

0

Người nhà cho biết sức khỏe của Siu Black hiện đã ổn định trở lại. Trước đó, nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý