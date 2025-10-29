Sức khỏe Ngân Hòa sau khi bị suy thận giai đoạn cuối

Đại diện truyền thông của Ngân Hòa cho biết nữ diễn viên vẫn trong quá trình điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM. Sức khỏe nữ diễn viên yếu hơn trước.

Ngày 29/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ngân Hòa cho biết hiện nữ diễn viên vẫn điều trị suy thận tại bệnh viện ở TP.HCM. Người thân thay nhau túc trực, chăm sóc cô.

"Thời gian qua, gia đình tập trung chăm sóc cho Ngân Hòa. Hai tuần trước, sức khỏe của Ngân Hòa yếu hơn, cô ấy nằm mê man", người này nói.

Đại diện của Ngân Hòa cho biết cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với người thân của diễn viên để nắm tình trạng sức khỏe và tiến trình điều trị bệnh.

Ngân Hòa thông báo tin cô mắc suy thận vào đầu tháng 6. Trong bài đăng vào 7/6, cô cho biết sẽ cố gắng chiến đấu với căn bệnh suy thận để hồi phục sức khỏe và trở lại với cuộc sống, công việc.

Ngân Hòa đang trong quá trình điều trị bệnh suy thận. Ảnh: FBNV.

Đại diện của Ngân Hòa khi ấy chia sẻ: "Hiện tại, Hòa chỉ còn cách duy trì sức khỏe bằng việc uống thuốc mỗi ngày và sự sống bằng cách lọc thận nhưng các chỉ số đang ở mức đỏ. Bác sĩ đã thông báo chỉ còn một con đường duy nhất là ghép thận càng sớm càng tốt, nếu không sẽ khó cầm cự được lâu nữa", người này nói.

Sau đó, nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, Hồng Vân, Diễm My 9X, Trần Nghĩa, Quỳnh Lương, Quốc Anh… kêu gọi ủng hộ giúp Ngân Hòa. Cá nhân Trấn Thành cũng giúp đỡ đàn em 100 triệu đồng.

Ngân Hòa sinh năm 1996 tại Bình Phước, bén duyên với nghệ thuật từ năm 2016. Cô ban đầu làm người mẫu ảnh và tham gia các dự án quảng cáo.

Năm 2019, Ngân Hòa gây chú ý với vai nữ chính trong MV Một bước yêu, vạn dặm đau của Mr. Siro. Sau đó, cô tham gia các dự án sitcom như Khi các thánh xa nhà, Ngốc ơi là ngốc, Để đó vợ lo hay phim ngắn Giao lộ tình yêu, Hôm nay mình mất nhau...