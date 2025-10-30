Sở Văn hóa TP.HCM xử lý ca sĩ hát nhạc phản cảm

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ kiên quyết xử lý đối với các ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.

Chiều 30/10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận câu hỏi về vụ việc ca sĩ phát hành các sản phẩm có ca từ phản cảm hoặc dung tục, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội gây bức xúc thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - phát biểu TP.HCM là địa phương có đời sống nghệ thuật diễn ra sôi nổi, phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước. TP.HCM là một trong những trung tâm văn hóa - nghệ thuật lớn với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn được Sở Văn hóa quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, Sở đã tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sở Văn hóa cũng chủ trì xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn TP.HCM nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm. Trong đó có những trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn đã tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Ngoài ra, Sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật phát huy tài năng, cống hiến cho công chúng những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng bộ mặt văn hoá nghệ thuật của TP.HCM ngày càng phát triển lành mạnh.

Sở Văn hóa cho biết sẽ xử lý nghiêm những nghệ sĩ hát nhạc phản cảm.

Theo Phó trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, các tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không thể hiện vai trò, chức năng định hướng về nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, cổ súy lối sống tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ.

"Sở sẽ kiên quyết xử lý, đồng thời lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ", bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cho biết.

Liên quan đến việc mời các nghệ sĩ tham gia biểu diễn ở các chương trình, lễ hội trên địa bàn, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết tùy vào mục đích, yêu cầu của từng sự kiện mà mời các nghệ sĩ phù hợp. Ngoài yếu tố chuyên môn, Sở Văn hóa đề cao sự chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Việc này sẽ được Sở tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Trước đó, ngày ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật và các cơ quan báo chí, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong văn bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong thị trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình là các trường hợp: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, với ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn, ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper GDucky với bài Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Andree với bài Kẹo; B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với bài Trình và Andree x Bình Gold với bài Em iu...