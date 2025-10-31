Trương Ngọc Ánh đi làm từ thiện, chơi thể thao trước khi bị bắt

Cùng thời điểm, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công khai đòi đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng . Nữ diễn viên cho biết đối tác không chịu trả dù đã ký giấy xác nhận công nợ và liên tục hứa hẹn. Trong một sự kiện vào tháng 4, cho biết nữ diễn viên vẫn đang theo đuổi vụ kiện và hai bên sắp sửa ra tòa. "Tôi giờ chỉ cần đòi được một nửa số tiền họ nợ, thậm chí chấp nhận để họ chia ra nhiều đợt trả. Nhưng sau cùng họ vẫn lảng tránh. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải kiện", cô nói.