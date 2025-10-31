Trương Ngọc Ánh đi làm từ thiện, chơi thể thao trước khi bị bắt

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh nhằm điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Những ngày qua, Trương Ngọc Ánh vẫn đăng ảnh đều đặn trên mạng xã hội. Cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tiệc tùng, giải trí hoặc chơi thể thao. Tối 30/10, nữ diễn viên khoe ảnh dự tiệc sinh nhật một người bạn. Tới sáng 31/10, Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên trang cá nhân video ghi lại cảnh cô đi làm từ thiện.
Trước đó, Trương Ngọc Ánh cũng vướng nhiều ồn ào. Năm 2024, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM đã khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Thời điểm đó, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết dù đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ 12/2023, nhưng phía nữ diễn viên không thanh toán như cam kết. Không lâu sau đó, trung tâm thông báo rút đơn kiện vì phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong khoản nợ.
Cùng thời điểm, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công khai đòi đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết đối tác không chịu trả dù đã ký giấy xác nhận công nợ và liên tục hứa hẹn. Trong một sự kiện vào tháng 4, cho biết nữ diễn viên vẫn đang theo đuổi vụ kiện và hai bên sắp sửa ra tòa. "Tôi giờ chỉ cần đòi được một nửa số tiền họ nợ, thậm chí chấp nhận để họ chia ra nhiều đợt trả. Nhưng sau cùng họ vẫn lảng tránh. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải kiện", cô nói.
|
Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa Trương Ngọc Ánh và bạn trai Anh Dũng liên tục gây xôn xao. Tháng 7, hai người vướng tin chia tay sau thời gian dài bên nhau. Cụ thể, ở một tấm hình chụp cùng bạn, Trương Ngọc Ánh viết: "Hai chị em độc thân ở với nhau cũng vui". Khi được một người bạn chúc "sớm tìm được một nửa yêu thương", diễn viên trả lời "chắc khó". Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm với Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh từ chối chia sẻ.
|
Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, được biết tới qua các phim như Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên… Cô cũng đảm nhận vai trò sản xuất của một số phim, chẳng hạn Hương Ga, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân. Công ty của cô còn tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Earth Vietnam.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.