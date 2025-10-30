Đức Phúc ủng hộ miền Trung 200 triệu đồng

Đức Phúc ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào ở Huế và Đà Nẵng. Nhiều nghệ sĩ khác như Mỹ Tâm, Hòa Minzy... cũng có hành động san sẻ gánh nặng với người dân miền Trung.

Ngày 30/10, nam ca sĩ Đức Phúc gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Huế và 100 triệu đồng tới thành phố Đà Nẵng. Giọng ca sinh năm 1996 hy vọng có thể góp chút sức, chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. “Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua được thời điểm khó khăn này”, Đức Phúc viết.

Đức Phúc ủng hộ người dân Huế và Đà Nẵng 200 triệu đồng. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng gửi tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho đồng bào vùng thiên tai. Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Huế. Mỹ Tâm cũng cho biết đang lên kế hoạch để cứu trợ bà con ở Đà Nẵng.

Chứng kiến tình cảnh mưa lũ lịch sử làm nhiều người thương vong, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập trong biển nước, Hồ Ngọc Hà không khỏi xót xa. Nữ ca sĩ chuyển đi 100 triệu đồng cùng lời chúc bình an tới người dân ở Huế.

Ngoài ra, Bằng Kiều, Hòa Minzy, ST Sơn Thạch cũng quyên góp 100 triệu đồng.

''Thực hiện theo lời kêu gọi của thành phố Huế, tôi xin được chia sẻ cùng bà con trong giây phút khó khăn này. Mong bà con sớm bình ổn trở lại. Huế đã thương và giúp tôi thành công hơn rất nhiều. Vì vậy, cho tôi được ôm lấy bà con lúc khó khăn này nhé", Hòa Minzy cho biết.

Trong chương trình Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào tối 29/10, 25 anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tham gia và không nhận cát-xê. Số tiền thu được từ chương trình sẽ được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.