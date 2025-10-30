Công ty của Jack dừng truyền thông

Công ty của Jack là J97 Entertainment tạm dừng các hoạt động hợp tác truyền thông để dành thời gian nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới.

Tối 30/10, công ty của Jack là J97 Entertainment tiếp tục đưa ra thông báo mới. Theo đó, công ty cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động hợp tác truyền thông để dành thời gian nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng, rõ ràng hơn.

Sáng cùng ngày, công ty này cho biết Jack tạm dừng hoạt động một thời gian. Nam ca sĩ cũng rút khỏi liveshow Trạm dừng chân dự kiến diễn ra ngày 1/11 tại Hạ Long. Theo Jack, đây là thời điểm anh tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

Jack tạm dừng hoạt động sau khi vướng tranh cãi liên quan đến ca khúc mới. Ảnh: FBNV.

Ngày 29/10, Jack đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội liên quan đến việc tiết mục trình diễn của anh hôm 16/10 có ca từ nhạy cảm. Trong buổi làm việc với cơ quan quản lý, Jack nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ”, Jack chia sẻ trên trang cá nhân sau khi kết thúc buổi làm việc.

Trong buổi biểu diễn tại Hà Nội ngày 16/10, Jack trình bày một ca khúc bị đánh giá là có lời lẽ lệch lạc, mang tính dung tục và thể hiện sự ngạo mạn.

Cụ thể, bài nhạc được nhận xét là có ngôn từ gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" bị chỉ trích phản cảm.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định ca khúc này chưa được kiểm duyệt, yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình lên làm việc.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc liên quan vấn đề nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.

Tại đây, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết nội dung bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa.

Sau nhiều lần nghe, thẩm định, kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức sự kiện mà Jack biểu diễn có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.