Nam diễn viên lao đao sau bê bối ngoại tình

Diễn viên Vương Tử đang đối mặt với khủng hoàng, bị công chúng quay lưng, thậm chí nhãn hàng hủy bỏ sự kiện vì bê bối ngoại tình với cựu cổ động viên Quả Quả.

Ngày 30/10, tờ China Times đưa tin sự kiện quảng bá thương hiệu nước hoa của diễn viên Vương Tử bị hủy bỏ. Phía nhãn hàng cho biết lý do là xung đột lịch trình nhưng theo giới truyền thông, nguyên nhân thực chất liên quan đến bê bối ngoại tình gần đây của diễn viên này.

Ngoài ra, tờ Now News cho biết thêm, trước khi công khai vụ việc, nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong đã đòi Quả Quả 12 triệu Đài tệ làm “phí bịt miệng”. Tuy nhiên, Quả Quả không đủ khả năng chi trả và Vương Tử cũng không muốn bỏ ra số tiền đó. Vì vậy, Phạm Khương Ngạn Phong quyết định phanh phui vụ việc.

Ồn ào giữa 3 nghệ sĩ gây xôn xao dư luận. Ảnh: FTV News.

Vừa qua, China Times đưa tin nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong tố vợ anh là Quả Quả ngoại tình với Vương Tử. Phạm Khương Ngạn Phong tuyên bố: "Hai người đã tự tay phá hoại một gia đình, vậy mà vẫn có thể hát hò và cười nhạo tôi ở bữa tiệc. Chắc hẳn các người thấy buồn cười lắm, phải không?". Phạm Khương Ngạn Phong khẳng định anh có bằng chứng cho thấy vợ anh ngoại tình và sẵn sàng đối chất với Vương Tử.

Sau đó, Quả Quả lên tiếng giải thích. Cô khẳng định đã ly thân với Phạm Khương Ngạn Phong từ lâu, thậm chí đang làm việc với luật sư để giải quyết chuyện ly hôn. Tuy nhiên, vì chưa thống nhất được số tiền cấp dưỡng nên chuyện ly hôn chưa được giải quyết.

"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Về việc kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi luôn cố gắng hết sức để trao đổi một cách lý trí và chân thành. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trong thời gian dài, nhưng số tiền giải quyết ly hôn mà đối phương đề xuất vượt quá khả năng chi trả của tôi. Việc đàm phán đã thất bại và một video chứa rất nhiều thông tin không đúng sự thật đã được đăng tải. Là một người mẹ, tôi sẽ chịu trách nhiệm và không che giấu hay lừa dối bất kỳ ai”, Quả Quả giải thích.

Tiếp đó, diễn viên Vương Tử cũng đưa ra thông báo chính thức. Công ty quản lý của nam diễn viên này cho biết: “Chúng tôi đang tích cực làm việc với nghệ sĩ để tìm hiểu và xác nhận các thông tin liên quan. Nghệ sĩ gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới công chúng, các bên liên quan và bạn bè đã ủng hộ vì cách xử lý không thỏa đáng vấn đề riêng tư này. Công ty vô cùng lấy làm tiếc về sự việc này và chân thành xin lỗi các bên liên quan. Nghệ sĩ của chúng tôi chắc chắn sẽ suy ngẫm sâu sắc về sự việc này với thái độ chân thành và chịu trách nhiệm. Chúng tôi tha thiết đề nghị công chúng cho thêm thời gian để sự việc có thể được xử lý thỏa đáng trên cơ sở lý trí, tôn trọng”.

Cựu cổ động viên Quả Quả kết hôn với nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong vào 2022 và sinh con gái cùng năm.

Vương Tử (tên thật Khưu Thắng Dực) sinh năm 1989, là thành viên nhóm Lollipop. Anh tham gia nhiều dự án truyền hình như Vị ngọt Macchiato, Thơ ngây 2, Nghỉ! nghiêm! anh yêu em…