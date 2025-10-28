Sao Việt ủng hộ đồng bào miền Trung

RHYDER ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Một số sao Việt cũng bày tỏ sự xót xa trước tình cảnh của miền Trung.

Mưa kỷ lục, mực nước dâng cao đã gây ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều địa phương thuộc miền Trung. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng những ngày qua MC Hoàng Linh cùng ê-kíp sản xuất Đường lên đỉnh Olympia có mặt ở Huế để thực hiện chung kết.

Chứng kiến nước lũ dâng cao, gây thiệt hại về người và của ở Huế, Hoàng Linh không khỏi xót xa: “Mưa lớn kéo dài nhiều ngày cũng là lý do cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia tại Huế phải dời vào trong nhà hát Sông Hương để cổ vũ cho Duy Khoa. Hoàn thành công việc, ê-kíp cũng phải vượt qua nhiều tuyến phố ngập để ra sân bay trở về Hà Nội. Ngay sau đó thì nghe tin về Huế như thế này. Thương quá Huế thương ơi”.

Là một người con của mảnh đất sông Hương, núi Ngự Bình, đạo diễn Bảo Nhân lo lắng khi chứng kiến những gì người dân ở nơi anh sinh ra đang phải trải qua. Đạo diễn viết: “Huế ơi. Không biết bây chừ, bóng trăng hồ sen trong Hoàng Thành. Tiếng chuông từng đêm thiên mụ buồn”. Đạo diễn dùng những ca từ trong bài hát Huế xưa thay cho nỗi lòng.

Tiểu Vy và RHYDER cùng nhiều sao Việt có những hành động khác nhau để hướng tới người dân miền Trung.

Sinh ra và lớn lên tại Hội An, Hoa hậu Tiểu Vy cũng gửi lời chúc bình an tới những người dân quê cô.

“Từ nơi xa gửi chút thương đến Hội An quê mình. Mong mưa sớm tạnh, người dân mình an toàn và bình yên trở lại. Thương lắm bà con miền Trung”, nàng hậu chia sẻ.

Trong khi đó, một số sao Việt dù đến từ mọi miền đất nước đều có hành động thiết thực để chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung. Hoa hậu Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

“Ngay lúc này trận lũ lịch sử tại miền Trung đang gây ra rất nhiều thiệt hại cho mọi người. Hương Giang xin phép đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ cho người dân tại miền Trung vượt qua những ngày khó khăn. Mong trận lũ sớm qua đi để bà con miền Trung được trở lại sinh hoạt và lao động bình thường”, Hương Giang bày tỏ.

Cũng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, RHYDER ủng hộ 100 triệu đồng. Đồng thời, anh thông báo lùi ngày phát hành album mới. Trước đó, nam ca sĩ cũng gửi ủng hộ khi người dân miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ.

“Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực miền Trung, RHYDER sẽ thay đổi lịch mở bán Standard Version và Special Version sang thời gian phù hợp hơn. RHYDER xin gửi lời chia sẻ sâu sắc đến người dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Mong tất cả giữ an toàn, đồng lòng và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”, RHYDER viết.

BTV Quang Minh cũng gửi tới người dân miền Trung 20 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Trước mắt không thể làm gì thì mình và các bạn mỗi người một ít, tùy theo sức của bản thân. Mong Huế sớm vượt lũ thắng mưa”.