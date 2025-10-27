Theo chồng của Siu Black, nữ ca sĩ nhập viện từ tuần trước. Vài ngày trở lại đây, tình trạng sức khỏe của cô nghiêm trọng hơn.

Chiều 27/10, ông Đức Hùng - chồng của Siu Black - cho biết với Tri Thức - Znews nữ ca sĩ đang nguy kịch. Siu Black ngất xỉu tại nhà từ tuần trước rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Tuy nhiên, trong 3 ngày trở lại đây, sức khỏe của Siu Black yếu hơn, không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh. Khi thấy Siu Black nguy kịch, gia đình xin chuyển về bệnh viện ở Gia Lai.

Siu Black nhập viện từ tuần trước. Ảnh: FBNV.

“Hiện tại, Siu Black đã nhận thức lại được. Tuy nhiên, bác sĩ phải theo dõi thêm 3, 4 hôm mới xử lý được vấn đề dịch màng phổi. Siu Black bị dịch màng phổi rất nặng. Phía bên phải đã tràn dịch màng phổi hết rồi. Bác sĩ sẽ xử lý để hút dịch ra. Tuy nhiên, việc này cũng có rủi ro trong trường hợp sức đề kháng của người bệnh chịu không nổi”, ông Đức Hùng thông tin.

Theo ông Đức Hùng, Siu Black bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn đi diễn bình thường. Vài ngày sau khi đi diễn về, nữ ca sĩ bắt đầu đổ bệnh. Hiện tại, chồng và một người cháu thay nhau chăm sóc cho Siu Black tại bệnh viện.

Siu Black là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock với giọng hát đầy nội lực, thường được ví như biểu tượng âm nhạc Tây Nguyên. Cô sinh năm 1967 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 10 tuổi, được người chú nuôi dưỡng và bắt đầu tiếp cận ca hát từ năm 1978 qua các hoạt động cộng đồng.