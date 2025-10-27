Ninh Dương Lan Ngọc: ‘Không ai biết tôi cấp cứu lúc 2h sáng’

Trong Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc đánh giá cao sự thông minh của Trấn Thành và sự nhanh nhạy, mưu mô của Anh Tú Atus, Quang Trung.

Hai nhân vật tiếp theo xuất hiện trên theINTERVIEW của Tri Thức - Znews không ai khác là Ninh Dương Lan Ngọc và Quân A.P. Cả hai đang là những nhân tố được chú ý tại Running Man Vietnam mùa 3.

Trong cuộc trò chuyện, Lan Ngọc chia sẻ về hành trình và những khoảnh khắc khó quên sau 4 tập của chương trình.

Nhắc lại sự cố gặp chấn thương ở tập mở màn, phải ngồi xe lăn, Lan Ngọc kể khi đó, không một thành viên nào trong dàn cast biết sự việc cô đi cấp cứu lúc 2h sáng. “Lúc quay trở về, tôi nghĩ mình sẽ không quay tiếp được. Nhưng tôi quyết định vẫn tham gia vì không thể thay đổi kịp kịch bản chương trình. Khi xuất hiện ra, ngồi trên xe lăn, mọi người đều bất ngờ vì không nghĩ tôi lại bị nặng như vậy. Ai cũng hỏi thăm làm tôi ngại và muốn nhanh chóng lành lại để tham gia cùng mọi người”, cô chia sẻ.

Tiếp lời Lan Ngọc, Quân A.P nói khi đó, anh hoàn toàn không biết sự việc Lan Ngọc gặp chấn thương. Anh đi hỏi han các đồng nghiệp và rất lo lắng cho đàn chị. Đến khi nữ diễn viên hồi phục và trở lại, các thành viên trong ê-kíp, ai nấy đều vui mừng, xúc động.

Đánh giá các thành viên góp mặt trong Running Man mùa này, Lan Ngọc cho biết ba nhân tố “đáng gờm” nhất phải kể đến là Trấn Thành, Quang Trung và Anh Tú Atus.

“Tú là người cực kỳ hiểu game. Khi ban biên tập ra đề, Tú đã nhảy số rất nhanh. Tú thông minh, khéo léo, mưu mô, biết nói chỗ nào, tương tác với ai và nhả miếng ra sao. Tôi nghĩ đến ngày hôm nay, Tú bắt đầu tỏa sáng, là người rất phù hợp với game show”, cô nhận xét về Anh Tú.