Sóng gió bủa vây concert có 55 anh tài, chị đẹp

Sau khi nhà sản xuất tung poster và công bố dàn line-up "Y - Concert", nhiều tranh cãi bủa vây trên các nền tảng mạng.

Y - Concert với thời lượng kéo dài 10 tiếng đến từ nhà sản xuất Yeah1 với sự góp mặt của 55 anh tài, chị đẹp sẽ diễn ra vào cuối tháng 12. Chương trình quy tụ đa số thành viên của những show thực tế lớn do đơn vị này sản xuất thời gian qua gồm: Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Tân binh toàn năng, Gia đình Haha.

Song ngay khi nhà sản xuất công bố poster, dàn line-up, những tranh cãi bủa vây khắp các nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, trong dàn chị đẹp, 23 nghệ sĩ được công bố tham gia gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Minh Tuyết, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, Vũ Ngọc Anh...

Sự thiếu vắng của những nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồng Nhung, Thảo Trang, Châu Tuyết Vân hay gần nhất có Thiều Bảo Trâm gây chú ý.

Dàn chị đẹp như Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby sẽ góp mặt trong Y - Concert. Ảnh: NSX.

Những động thái gần đây của Thảo Trang hay Châu Tuyết Vân trên trang cá nhân cũng đang gây bàn luận. Giọng ca sinh năm 1987 chia sẻ: "Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Các em yên tâm. Từ đây đến cuối đời, mình còn gặp nhau nhiều lắm. Không sự kiện này thì sự kiện khác. Không vũ trụ này thì vũ trụ khác".

Ngay sau đó, trong broadcast, Châu Tuyết Vân để lại dòng trạng thái: "Đôi khi một câu nói 'Chị chỉ là vận động viên thôi' cũng nói lên nhiều điều rồi". Dưới bình luận, nhiều fan của Châu Tuyết Vân bày tỏ sự bức xúc khi chị đẹp không góp mặt trong Y - Concert.

Trước những tranh luận, vận động viên lên tiếng trấn an fan: "Chị chỉ nói là không nhận được lời mời thôi, chứ đâu có đổ lỗi tại ai. Chị buồn chút thôi. Nhưng họ nói có lý của họ, chúng ta chấp nhận và đừng nói gì nữa".

Ngoài ra, nhiều fan của các anh tài, chị đẹp khác cũng đăng tải loạt bài đăng, yêu cầu nhà sản xuất phải giải thích rõ lý do không có sự xuất hiện của họ trong dàn line-up của Y - Concert.

Y - Concert do Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương. Đây là đội ngũ có kinh nghiệm, đứng sau thành công của nhiều concert trước đó.