Vì sao cựu Thủ tướng Canada hẹn hò Katy Perry

Bắt đầu một cuộc tình mới sau những tan vỡ có thể là tín hiệu tốt cho cả Justin Trudeau lẫn Katy Perry, theo Page Six.

Khoảnh khắc Justin Trudeau hôn đắm đuối Katy Perry trên du thuyền riêng ở Santa Barbara gây bàn tán suốt những ngày qua. Theo Page Six, một nguồn tin thân cận của cựu thủ tướng Canada tiết lộ việc hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng là cách để Justin Trudeau vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên.

Nguồn tin còn cho biết điều này có ý nghĩa lớn với Justin Trudeau, khi anh đã giành phần lớn thời gian cho công việc khi ngồi ghế lãnh đạo những năm qua. Với Katy Perry, mối tình với cựu thủ tướng Canada cũng là khởi đầu mới của cô sau tan vỡ hôn nhân.

Justin Trudeau và Katy Perry hẹn hò thời gian qua.

"Cả hai đều cần một sự thúc đẩy và đây có thể là tín hiệu tốt", người này nói. Bộ đôi có những người bạn chung là các nhân vật nổi tiếng, bao gồm cả người sáng lập Amazon - Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez. Tuy nhiên, vợ chồng tỷ phú không phải là người kết nối hay mai mối cho Justin Trudeau và Katy Perry.

"Không ai bất ngờ khi Justin Trudeau hẹn hò Katy Perry. Điều này dường như nằm trong ADN của anh ấy", Page Six dẫn lời nguồn tin.

Justin Trudeau hiện giữ động thái im lặng về thông tin hẹn hò. Anh vừa sum họp với vợ cũ Sophie và các con để cùng nhau đón Lễ Tạ ơn Canada vào hôm 13/10.

Trong khi Katy Perry lại đang bận rộn chạy show. Khi biểu diễn ở London trong khuôn khổ tour Lifetimes, Katy Perry mời một fan nam lên sân khấu. Tại đây, cô bất ngờ được người này quỳ gối cầu hôn. Giọng ca Roar cười đáp lại: "Giá mà bạn hỏi tôi điều đó 48 tiếng trước thì tốt biết mấy".

Katy Perry chia tay diễn viên Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó. Cả hai có chung một con gái 5 tuổi, Daisy Dove. Thời điểm Perry công khai xuất hiện cùng Trudeau cũng là lúc mối quan hệ giữa cô và Orlando Bloom đang rạn nứt. Công chúng cho rằng Justin Trudeau là yếu tố quan trọng góp phần khiến cặp đôi "đường ai nấy đi".

Trudeau ly thân với vợ là Sophie Grégoire năm 2023 sau 18 năm kết hôn, họ có ba người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).