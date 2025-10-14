Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

  • Thứ ba, 14/10/2025 15:33 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh.

Ngày 14/10, tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án về kinh tế, môi trường, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và diễn viên Phương Oanh.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được các thông tin về việc ly hôn của ông Bình và vợ. Vì vậy, đây vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức.

Shark Bình và Phương Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình, hay thường gọi là Shark Bình làm chủ tịch HĐQT.

Ít ngày trước, trên trang cá nhân, Phương Oanh có động thái đáng chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về việc Shark Bình và Phương Oanh ly hôn. Thậm chí, nhiều tài khoản mạng lan truyền tin cả hai đã ly hôn để 'bảo toàn' một phần tài sản khi Shark Bình bị điều tra.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn tại quê nhà là phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh xác nhận mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới.

