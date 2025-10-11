Hòa Minzy được trao giải Thanh niên sống đẹp

Hòa Minzy được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp lĩnh vực văn hóa - văn nghệ vào tối 11/10. Cô cũng chia sẻ thêm về hành trình làm thiện nguyện trong nhiều năm qua.

Tối 11/10, Gala Thanh niên sống đẹp năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, diễn ra ở Hà Nội.

Ở lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, Hòa Minzy là nghệ sĩ được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng, Hòa Minzy cho biết tất cả những gì cô đang có được, từ kinh tế, hình ảnh, định vị trong sự nghiệp đều do khán giả. Vì vậy, cô muốn trả ơn mọi người bằng những hành động thiết thực.

Hòa Minzy được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện những năm qua, giọng ca Bắc Ninh nhớ lại vào năm 2020, cô từng trốn mẹ để bay vào Quảng Bình cứu trợ bà con vùng lũ. Khi ấy, người dân tại đây rất cần nước uống, lương thực, thực phẩm, áo phao để vượt qua thiên tai.

"Buổi tối hôm đó, tôi đã trốn mẹ để đi ra sân bay. Vì tôi không biết bơi nên mẹ rất lo và cấm không cho đi. Nhưng tôi không ngủ được và đã huy động để mua nhiều áo phao cá nhân, chở tất cả đến Hà Tĩnh vì sân bay ở Đồng Hới không thể hạ cánh. Sau đó, do nước lũ dâng cao, xe cứu trợ của tôi bị kẹt ở TP Hà Tĩnh. Tôi biết được bà con Hà Tĩnh cũng gặp khó khăn do mưa lũ nên quyết định cứu trợ ở đây. Tôi đã đến giúp đỡ bà con ở một vùng bị cô lập vì lũ", cô kể lại.

Những năm gần đây, cô tài trợ và khởi công xây dựng nhiều cây cầu mang tên An Hòa ở nhiều địa phương. Ngoài ra, ca sĩ cũng nhận đỡ đầu nhiều em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ tiền cho dự án Nuôi em.

"Đến nay, có khoảng 500 em nhỏ đã gọi Hòa hai tiếng 'mẹ Hòa' rồi", ca sĩ chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 8/10, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào tại Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ. Số tiền trên được cô chuyển thẳng tới số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, giọng ca Bắc Bling ủng hộ 300 triệu đồng để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi.