'Người được chọn' trong đêm nhạc của giới tinh hoa Việt

Đêm nhạc Jazz "Immersed" gây chú ý khi có sự xuất hiện của "huyền thoại" piano Sir Niels Lan Doky cùng nhiều nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế.

Tại buổi họp báo giới thiệu Jazz concert Immersed diễn ra ở TP.HCM vào ngày 10/10, ban tổ chức công bố các nghệ sĩ tham gia chương trình. Trong đó, sự xuất hiện của Sir Niels Lan Doky - huyền thoại piano Jazz gốc Việt - gây chú ý. Bên cạnh đó, Immersed còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ Việt như NSND Thanh Lam, Hà Trần, saxophone Quyền Thiện Đắc…

Ông Phạm Hoàng Nam, tổng đạo diễn chương trình cho biết với mong muốn tạo ra đêm nhạc tinh hoa, Sir Niels Lan Doky trở thành "người được chọn".

"Huyền thoại" piano gốc Việt Sir Niels Lan Doky.

Theo đạo diễn, việc mời được Sir Niels Lan Doky về Việt Nam biểu diễn chỉ trong một đêm là một điều may mắn và khó khăn cho cả ê-kíp do lịch trình dày đặc của nghệ sĩ.

“Lịch của Lan Doky kín trong cả năm, việc lọt được "khe nhỏ" để về Việt Nam và tham gia đêm nhạc là điều may mắn của chúng tôi. Chỉ cần ngày khác là không được rồi. Và cũng không phải đơn vị tổ chức trả thêm tiền là mời được ông biểu diễn đêm hai, ba. Chúng tôi mong muốn đêm nhạc duy nhất này trở thành phương tiện truyền tải cuộc đời, chân dung và câu chuyện thú vị, góp phần giới thiệu những người Việt Nam tài năng ra thế giới, đồng thời thu hút những điều tinh túy và xu hướng văn hóa toàn cầu về Việt Nam”, đạo diễn chia sẻ.

Với mong muốn tạo ra một đêm nhạc “tinh hoa”, số lượng ghế ngồi chỉ giới hạn 500 chỗ.

"Chúng tôi muốn mỗi người khán giả ngồi ở đâu họ cũng là VIP. Tất cả những tấm vé mọi người mua thì phải cảm thấy nó rất xứng đáng và rất rẻ so với những gì họ nhận được. Để đạt tiêu chuẩn này, không gian được thiết kế ấm cúng, sang trọng với các đường cong, không góc nhọn, nhằm đảm bảo âm thanh và hình ảnh phải đạt chuẩn ở mọi vị trí, mang lại cảm giác cân bằng, xứng đáng để thưởng thức một thể loại Jazz đỉnh cao. Đêm nhạc sẽ là điểm chạm giữa hai nguồn cảm hứng sáng tạo: tư duy âm nhạc quốc tế và giai điệu, tâm hồn bản địa”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói thêm.

Trong đêm nhạc, Sir Niels Lan Doky sẽ có màn kết hợp đặc biệt với các nghệ sĩ Việt như Thanh Lam, Hà Trần. Đây là lần thứ hai NSND Thanh Lam tái ngộ huyền thoại piano thế giới. Hai thập kỷ trước, họ từng hợp tác trong album Asian Session.

Sir Niels Lan Doky (tên Việt: Đỗ Kỳ Lân, sinh năm 1963 tại Copenhagen, Đan Mạch) là nghệ sĩ piano jazz gốc Việt, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu và sáng tạo nhất của dòng nhạc jazz đương đại. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Đan Mạch, ông cùng em trai Minh Doky (nghệ sĩ bass, sinh năm 1969) thừa hưởng chất nghệ sĩ từ người cha - một guitarist và người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành âm nhạc và y khoa.

Năm 1979, Lan Doky sang Mỹ, theo học tại Berklee College of Music và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng Jazz quốc tế. Ông đã phát hành hơn 20 album, trong đó nổi bật có Asian Session (1999) và Haitek Haiku (2001) mang đậm sắc thái Á Đông, với sự tham gia của nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Thanh Lam và bản phối Một thoáng Tây Hồ gây chú ý.

Lan Doky từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Pat Metheny, Michael Brecker, David Sanborn, Ray Brown, Darryl Jones cũng như các dàn nhạc cổ điển Montreal Symphony Orchestra và Copenhagen Phil.

Tờ Swing Journal (Nhật Bản) nhận xét Lan Doky là "nghệ sĩ piano xuất sắc nhất thế hệ". Trong khi đó, The New York Times (Mỹ) nhận định âm nhạc của ông “tươi mới và khiêu khích”, El Diario (Tây Ban Nha) ca ngợi ông là “một trong những nghệ sĩ piano châu Âu quan trọng nhất trong 50 năm qua”.