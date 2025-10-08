Myra Trần không được bất kỳ HLV nào chọn

Myra Trần xác nhận cô vừa tham gia vòng giấu mặt của The Voice Mỹ. Song cô không được HLV nào bấm chọn.

Ngày 8/10, trên kênh The Voice Mỹ đăng tải tiết mục trình diễn của Myra Trần. Ở vòng giấu mặt, ca sĩ thể hiện tiết mục Symphony. Song cô không được bất kỳ HLV nào bấm chọn. Ở phần giao lưu cuối cùng với các HLV, Myra Trần khóc và cho biết: "The Voice là mơ ước từ nhỏ của tôi. Tôi muốn gia đình và đất nước của mình tự hào".

Rapper Snoop Dogg, một trong số các HLV, sau đó tiến lên sân khấu và động viên Myra Trần. Anh chia sẻ: "Hôm nay em đã làm mọi người tự hào. Phải mất rất nhiều thời gian để một nghệ sĩ có thể biểu diễn tại đây. Đôi khi chiến thắng không phải là tất cả".

Chiều cùng ngày, thông qua trang cá nhân, Myra Trần cho biết khi xem lại phần thi, cô cũng thấy tiếc nuối vì bản thân có thể làm tốt hơn.

"Về bài hát thì thí sinh đưa ra 3 bài hát và ban tổ chức sẽ chọn một bài để mình thể hiện. Dẫu vậy, Myra vẫn cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi là một trong những người Việt trẻ đã đi được tới vòng giấu mặt. Myra cũng không hối hận vì đã dám thử sức ở một sân chơi lớn, để biết mình còn bé nhỏ và nhiều thiếu sót, cần nỗ lực hơn trong hành trình sắp tới của mình. Myra đã có thêm nhiều bài học, sự góp ý ở một sân chơi quốc tế", cô chia sẻ.

Myra Trần không được bất kỳ HLV nào bấm chọn ở The Voice Mỹ. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng. Cô cho biết sẽ đón nhận các góp ý và trau dồi, chăm chỉ hơn về chuyên môn.

"Với Myra, một cuộc thi hay game show là cơ hội nhưng cũng là một phần nhỏ trong quãng đường sự nghiệp rất dài của mình", cô nói.

Myra Trần (Trần Minh Như, sinh năm 1999) từng tham gia Nhân tố bí ẩn 2016 và là học trò của Hồ Quỳnh Hương ở chương trình. Năm đó, cô đoạt giải quán quân.

Vào năm 2019, Myra Trần từng góp mặt ở cuộc thi American Idol. Thời điểm đấy, cô để lại ấn tượng mạnh mẽ với các giám khảo nổi tiếng và khán giả sau tiết mục One Night Only trong tập một. Kết thúc cuộc thi, cô dừng chân ở top 40.

Năm 2022, nữ ca sĩ tham gia The Masked Singer Vietnam với mascot Lady Mây. Tại cuộc thi, Myra Trần cho thấy giọng ca nội lực cover các bản nhạc nổi tiếng của diva thế giới vẫn chưa lỗi thời trong các chương trình giải trí. Cô gây bùng nổ ngay từ tập đầu tiên với bài hát All by myself của danh ca Celine Dion.

Kể từ đó, Myra Trần liên tục tạo nên những màn trình diễn gây sốt với khán giả, đưa giọng ca Lady Mây phủ sóng trên nền tảng mảng xã hội.