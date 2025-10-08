Thông tin mới vụ Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm cắp

Lynda Trang Đài vừa nộp văn bản "Không chống lại cáo buộc" lên Tòa án Quận Cam. Trong văn bản, cô cho biết không chống lại cáo buộc trộm cắp.

Theo thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida (Mỹ), bị đơn Lynda Trangdai Le Ngo (Lynda Trang Đài) vừa đệ trình văn bản Không chống lại cáo buộc (Plea of No Contest In Absentia) lên tòa án vào ngày 6/10 (giờ địa phương).

Văn bản được Lynda Trang Đài và đại diện pháp lý của ca sĩ là luật sư Josephine Arroyo trao đổi, thống nhất.

Trong văn bản, Lynda Trang Đài cho biết không chống lại cáo buộc trộm cắp. Cô hiểu mức án có thể đối diện là 1 năm tù giam và số tiền phạt không quá 1.000 USD .

"Tôi không mắc bất kỳ bệnh lý thể chất hoặc tâm thần nào có thể cản trở việc hiểu bản chất của quá trình tố tụng hoặc làm suy giảm khả năng tự bào chữa hay hỗ trợ luật sư của mình. Tôi chưa từng được điều trị hay bị tuyên bố mắc bệnh tâm thần, cảm xúc và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi của mình. Tại thời điểm làm đơn này, tôi không chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc các chất kích thích. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn để hiểu rõ tác động của việc nộp văn bản này", theo nội dung trong đơn Không chống lại cáo buộc.

Hình ảnh ca sĩ Lynda Trang Đài.

Trước đó, Lynda bị từ chối tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion).

Lý do, Văn phòng công tố Quận Cam bác đơn tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử của Lynda Trang Đài. Lý do, Lynda Trang Đài không đáp ứng các tiêu chí của Văn phòng công tố Quận Cam do từng bị kết án về tội trộm cắp vặt. Văn phòng công tố yêu cầu Tòa án lên lịch phiên họp trước khi xét xử (pre-trial conference).

Lynda Trang Đài vướng cáo buộc tội trộm cắp tài sản vào đầu tháng 1. Theo biên bản làm việc của Sở Cảnh sát Orlando (Florida, Mỹ), ngày 4/1, Lynda Trang Đài vào một cửa hàng Gucci ở The Mall at Millenia (Orlando) và mua hai chai nước hoa.

Sau đó, Lynda Trang Đài lấy thêm một ốp AirPods có giá 330 USD và để dưới ví. Sau đó, bà rời khỏi cửa hàng mà không thanh toán món đồ nói trên.

Đến ngày 5/1, khi quay lại cửa hàng, Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ. Tại trụ sở cảnh sát, Lynda Trang Đài khai rằng đã thử ốp nhưng không vừa với chiếc AirPods nên đã bỏ món đồ xuống quầy thanh toán.

Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera tại cửa hàng, cảnh sát phát hiện Lynda Trang Đài lấy ốp AirPods và không đặt lên quầy. Lynda Trang Đài giải thích thời điểm ấy, bà vội nên ném chiếc ốp xuống.

Lynda Trang Đài sau đó bị giam tại Nhà tù quận Cam. Hồ sơ vụ án được nộp lên Tòa án Hình sự Orlando. Ngày 6/1, bà đóng tiền tại ngoại 1.000 USD . Ngày 21/1, phiên điều trần bị hủy bỏ.