Lynda Trang Đài tiếp tục bị truy tố

Văn phòng công tố Quận Cam bác đơn xin tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử của Lynda Trang Đài. Cô bị truy tố trở lại.

Theo thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida (Mỹ), bị đơn Lynda Trangdai Le Ngo (Lynda Trang Đài) bị từ chối tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion).

Lý do, Lynda Trang Đài không đáp ứng các tiêu chí của Văn phòng công tố Quận Cam do từng bị kết án về tội trộm cắp vặt. Văn phòng công tố yêu cầu Tòa án lên lịch phiên họp trước khi xét xử (pre-trial conference).

Trước đó, Lynda Trang Đài nộp đơn xin tham gia và hoàn thành Chương trình PTD. Tòa án chấp thuận hoãn và tạm đình chỉ vụ án.

Lynda Trang Đài bị truy tố trở lại.

Lynda Trang Đài vướng cáo buộc tội trộm cắp tài sản vào đầu tháng 1. Theo biên bản làm việc của Sở Cảnh sát Orlando (Florida, Mỹ), ngày 4/1, Lynda Trang Đài vào một cửa hàng Gucci ở The Mall at Millenia (Orlando) và mua hai chai nước hoa.

Sau đó, Lynda Trang Đài lấy thêm một ốp AirPods có giá 330 USD và để dưới ví. Sau đó, bà rời khỏi cửa hàng mà không thanh toán món đồ nói trên.

Đến ngày 5/1, khi quay lại cửa hàng, Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ. Tại trụ sở cảnh sát, Lynda Trang Đài khai rằng đã thử ốp nhưng không vừa với chiếc AirPods nên đã bỏ món đồ xuống quầy thanh toán.

Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera tại cửa hàng, cảnh sát phát hiện Lynda Trang Đài lấy ốp AirPods và không đặt lên quầy. Lynda Trang Đài giải thích thời điểm ấy, bà vội nên ném chiếc ốp xuống.

Lynda Trang Đài sau đó bị giam tại Nhà tù quận Cam. Hồ sơ vụ án được nộp lên Tòa án Hình sự Orlando. Ngày 6/1, bà đóng tiền tại ngoại 1.000 USD . Ngày 21/1, phiên điều trần bị hủy bỏ.

Ca sĩ Lynda Trang Đài sinh năm 1968 ở Huế, theo gia đình sang Mỹ định cư cuối thập niên 1970. Bà nổi tiếng bởi dòng nhạc sôi động, phong cách gợi cảm.

Về đời tư, Lynda Trang Đài đã kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô. Ngoài ca hát, bà còn kinh doanh một cửa tiệm thức ăn nhanh.