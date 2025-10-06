Jack nộp phạt

Phía Jack cho biết đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện tại buổi họp báo trước đó.

Ngày 6/10, J97 Promotion, công ty quản lý Jack thông báo về việc đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện tại buổi họp báo trước đó. Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

"Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở. Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi đã quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch các câu hỏi được nêu. Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật", theo J97 Promotion.

Jack tại buổi họp báo vào ngày 16/7.

Vào ngày 16/7, Jack tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM sau vài năm không xuất hiện trước truyền thông.

Sự kiện được livestream trên kênh chính thức của J97 Promotion, công ty quản lý Jack, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Họp báo không có hỏi đáp từ nghệ sĩ - báo giới, đơn vị truyền thông như thường lệ.

Ban đầu, ê-kíp của Jack thông báo họp báo có nội dung giới thiệu các dự án âm nhạc, đánh dấu cột mốc mới từ nam ca sĩ. Song sau hơn hai tiếng đồng hồ, hai mẹ con Jack chỉ tập trung nói về ồn ào đời tư liên quan đến ca sĩ những năm qua. Những dự án mới như series âm nhạc Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được nhắc đến trong vài phút ngắn ngủi ban đầu, thông qua lời giới thiệu từ đại diện truyền thông nam ca sĩ.

Đến ngày 24/7, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ họp báo của Jack và sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ sự kiện.