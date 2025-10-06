CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, cho biết Yến Nhi ân hận sau sự việc phát ngôn thiếu kiểm soát.

Vụ việc Hoa hậu Yến Nhi văng tục, phát ngôn thiếu kiểm soát đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn sắc đẹp.

Trong một bài đăng mới nhất của bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích và đòi đơn vị quản lý tước vương miện hoa hậu.

Sau đó, CEO Sen Vàng phản hồi: "Yến Nhi cũng quá ân hận rồi. Bạn biết sai quá sai, nhưng trước áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách".

Bà Phạm Kim Dung nói thêm hoa hậu ân hận, xin được tha thứ vì những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Một ngày trước, fan sắc đẹp phát hiện đồng loạt các hoa hậu như Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Quế Anh và bà Phạm Kim Dung (CEO Sen Vàng) không còn theo dõi Yến Nhi trên mạng xã hội. Trong khi, đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vẫn theo dõi các hoa hậu tiền nhiệm.

Lùm xùm bắt nguồn từ việc Hoa hậu Yến Nhi vô tình để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng, Miss Grand Tanzania. Trong video, Yến Nhi chia sẻ với một người: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì tụi nó sẽ quay xe”.

Đoạn hội thoại của Yến Nhi dấy lên nghi vấn cô đang đề cập đến việc CEO Phạm Kim Dung không đầu tư cho mình khi thi quốc tế.

Trong những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm tranh cãi tại Miss Grand International 2025. Ban đầu, người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có tinh thần "máu chiến" với năng lượng tích cực, tự tin. Song, tại buổi trò chuyện với chủ tịch Nawat, đại diện Việt Nam lộ rõ yếu điểm về tiếng Anh, trong khi tại cuộc thi quê nhà, cô lại nói trôi chảy. Chưa dừng lại, Yến Nhi được đánh giá có thái độ không tốt khi livestream với bà Phạm Kim Dung. Cô thường chen ngang và nói chuyện trống không với người lớn tuổi hơn mình.