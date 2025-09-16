Hoa hậu Yến Nhi: 'Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số'

"Tôi mong ba mẹ dừng các công việc nặng nhọc để tập trung lo cho sức khỏe. Đó cũng là mục tiêu lớn nhất của tôi sau khi trở thành hoa hậu", Yến Nhi nói.

Hai ngày sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam, câu chuyện xoay quanh Yến Nhi không phải là vẻ ngoài, kỹ năng trình diễn, mà là gia cảnh hoa hậu. Cô gái 21 tuổi xuất thân trong gia đình nghèo, bố là thợ phụ hồ, mẹ là bán vé số hơn 20 năm qua. Để nuôi ba người con ăn học, ba mẹ hoa hậu phải bươn chải đủ nghề, từ đi gặt lúa thuê đến thu mua cá.

Yến Nhi nói khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, cô không mục đích ‘kể khổ’ để lấy sự đồng cảm. Người đẹp muốn truyền động lực đến những cô gái trẻ có xuất phát điểm như cô - để không tự ti và nỗ lực giành lấy những điều tốt đẹp.

“Mong muốn hiện tại của tôi là thay đổi công việc hiện tại của ba mẹ. Tôi cố gắng để ba mẹ được nghỉ ngơi, làm những việc nhẹ nhàng hơn, có thể là mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ tại nhà. Khi ba mẹ đã ổn, tôi mới yên tâm phát triển sự nghiệp của mình”, hoa hậu đến từ Đắk Lắk chia sẻ với Tri Thức - Znews.

'Tôi vẫn còn bỡ ngỡ'

- Năm nay, hiệu ứng cuộc thi Miss Grand Vietnam giảm nhiệt. Do vậy, khi chị đăng quang, sự chú ý của công chúng cũng không như các mùa trước. Chị nghĩ gì?

- Khi bước chân vào top 5, tôi không nghĩ mình sẽ đạt đến mục tiêu cao nhất. Vì lúc ấy, đầu tôi cũng đã thoải mái, không còn áp lực gì nữa. Tôi thực sự tin tưởng vào sự lựa chọn của ban tổ chức. Dù họ đặt tôi ở vị trí nào, top 10, top 5 hay á hậu, hoa hậu, tôi đều tôn trọng và trân quý.

Kết quả có ra sao đi chăng nữa cũng thể hiện năng lực và nỗ lực của tôi trong 2 năm qua. Tôi nghĩ rằng vị trí nào cũng là cái nhìn công tâm của ban tổ chức. Còn ở vị trí của tôi là phải chấp nhận, biết ơn và thể hiện trách nhiệm với những gì mình đang sở hữu.

Lần thứ hai quay lại với Miss Grand Vietnam, điều cốt lõi mong muốn là khiến khán giả và ban giám khảo thấy được những thứ mà tôi đã, đang thay đổi.

Rõ ràng, trong suốt quá trình tham gia cuộc thi năm nay, cái tên Yến Nhi luôn nằm trong hot pick của mọi người. Vì vậy, hành trình này thực sự khiến tôi không còn gì tiếc nuối.

Cho tới đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn bồi hồi, bỡ ngỡ và vui. Khoảnh khắc hạnh phúc khi đăng quang vẫn chưa nguôi được.

- Sau những giây phút bỡ ngỡ và hồi hộp đó, điều đầu tiên chị làm khi nhận vương miện hoa hậu?

- Sau khi nhận vương miện, tôi có xin phép ban tổ chức để đi qua khách sạn, nơi ba mẹ tôi và người thân đang thuê ở khi vào TP.HCM. Tôi dành cả đêm để nói chuyện, chia sẻ với mọi người. Vì ba mẹ và các anh chị chỉ ở một đêm, sau đó trở về Đắk Lắk.

Tôi nhớ khi lên sân khấu chúc mừng, ba mẹ không nói gì cả. Mẹ thì ôm tôi khóc. Còn nhìn thoáng qua ánh mắt của ba, thấy mắt ba sưng lên. Từ trước đến nay, ba tôi ít khi rơi nước mắt. Trong nhà, ba cứng cỏi, có chuyện gì cũng không bao giờ thể hiện cảm xúc. Nhưng đêm tôi đăng quang hoa hậu, ba rất xúc động.

Yến Nhi và 4 á hậu Miss Grand Vietnam 2025.

- Còn những bình luận trên mạng thì sao. Chị đã kịp đọc những gì mọi người nói về mình?

- Tôi có lướt sơ một vài bình luận trên mạng. Không chỉ riêng tôi mà các bạn trong top 5 cũng gặp phải trường hợp là có hai luồng ý kiến trái chiều. Một là tích cực và hai là tiêu cực.

Có người đồng tình tôi đăng quang. Có người nói tôi thắng không thuyết phục. Hai luồng ý kiến đấu đá qua lại.

Tất cả cuộc thi hoa hậu sau khi kết thúc đều như vậy cả, không chỉ riêng Miss Grand Vietnam đâu.

Vì vậy, tôi nghĩ mình có quyền xem, nhưng tốt nhất nên tiếp nhận những gì tích cực, đóng góp. Còn nếu những bình luận toxic, kích động người này với người khác, tôi sẽ bỏ qua hoặc không bận tâm. Vì nếu tâm lý không vững, rất dễ để gây xích mích tình chị em. Hơn nữa, đọc nhiều quá những bình luận tiêu cực, tôi không đủ tâm trạng để có thể hiểu được trách nhiệm mình đang đương nhiệm là gì. Tôi chọn cách tập trung vào hành động nhiều hơn là thay vì đi đọc bình luận tiêu cực.

"Bây giờ, tôi đang ở vị trí mới, là Miss Grand Vietnam rồi, chắc chắn phải cẩn thận trong mọi phát ngôn", Yến Nhi chia sẻ.

'Tôi không bao giờ đáp trả'

- Với những người để lại bình luận như 'hoa hậu mà nhan sắc bình thường quá' hay 'chiến thắng không thuyết phục', chị muốn nói gì với họ?

- Đối với những người nói tôi không thuyết phục, tôi sẽ… (Ngập ngừng).

Nói sao nhỉ. Bây giờ, tôi đang ở vị trí mới, là Miss Grand Vietnam rồi, chắc chắn phải cẩn thận trong mọi phát ngôn.

Việc tốt nhất là không nên phản bác lại những bình luận trên mạng xã hội. Chắc chắn chúng ta không thể khiến mọi người đồng cảm, hiểu hết bản thân mình. Với những ai theo dõi cả hành trình, mới biết tôi ra sao, đủ hiểu con người tôi thế nào. Còn những bạn mới theo dõi gần đây, dù tôi có thuyết phục cỡ nào, họ cũng sẽ có lý lẽ riêng để phản bác lại tôi.

Vì vậy, cách tốt nhất là tôi im lặng và hoạt động. Tôi nghĩ mình chỉ nên cho mọi người thấy kết quả cuối cùng mà thôi.

Các giám khảo cũng theo dõi cả hành trình của các thí sinh. Những người xem trong đêm chung kết, chỉ nhìn ở bề nổi, không biết tính chất bên trong của một thí sinh ra sao.

Tôi không cần quá phải ra sức giải thích, là phải làm gì, nên làm gì và vì sao đăng quang.

Tôi chỉ muốn nói một câu thế này: 'Yến Nhi cũng chỉ là thí sinh. Và người chấm tôi là ban giám khảo của Miss Grand Vietnam'. Những gì tôi và các bạn trong top 5 có được, đến từ cái nhìn công tâm, tin tưởng của ban giám khảo, tổ chức.

- Nghĩa là dù bị tấn công toxic thế nào, chị cũng chọn cách im lặng?

- Tôi nghĩ thay vì đi đáp trả mình luận tiêu cực, nên tập trung phát triển sứ mệnh của một cô hoa hậu. Sau này, khi cô ấy có những thành tựu nhất định rồi sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Đối với tôi, chỉ có một châm ngôn duy nhất: 'im lặng là vàng'. Nếu bây giờ đang đúng mà một giây phút nào đó, tôi không kiềm chế cơn nóng giận, nói ra những câu sỗ sàng, thiếu kiểm soát, mọi lời lẽ, hành động đều trở nên sai.

Và những gì mình làm trước đó, dù nhiều, người ta cũng không công nhận. Nên với tôi, bây giờ có vấn đề gì xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp, tôi và công ty sẽ cùng ngồi lại, tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Còn với những bình luận trên mạng, chắc chắn tôi sẽ chỉ xem và xem thôi.

Tôi không phản bác, đáp trả hay để lại bình luận gì.

'Tôi không kể khổ'

- Fan sắc đẹp đang hoài nghi những thông tin chị chia sẻ về gia cảnh. Một số nói chị "giả khổ" khi diện đồ sành điệu, check-in địa điểm sang trọng?

- Tôi không sống sang chảnh. Trên mạng xã hội chỉ là những hình ảnh công việc. Trước đây tôi là người mẫu ảnh. Những thứ mọi người thấy như trang phục sành điệu, hay túi hiệu là sản phẩm nhãn hàng gửi tới để tôi chụp hình.

Tôi luôn muốn xuất hiện trên mạng xã hội với những gì chỉn chu nhất có thể. Và tôi luôn trân quý những công việc đã trải qua nên không bao giờ xóa những hình ảnh cũ trên mạng.

- Tràn ngập trên mạng vài ngày qua là thông tin về gia cảnh của chị, không phải là vẻ ngoài hay kỹ năng trình diễn. Bên cạnh những đồng cảm, cũng có ý kiến cho rằng chị kể khổ để lấy lòng thương. Chị phản hồi thế nào?

- Tôi cũng đọc được những ý kiến như vậy. Nhưng như tôi đã nói từ đầu, khi chia sẻ câu chuyện về gia cảnh của mình, tôi muốn truyền động lực cho những cô gái trẻ có xuất phát điểm như tôi để làm động lực vươn lên. Tôi không có điểm xuất phát hoàn hảo. Nhưng tôi đã tìm mọi cách để nắm lấy cơ hội từ nhỏ đến lớn. Và sau hai năm, tôi đã có vương miện Miss Grand Vietnam.

Chúng ta cứ tự tin, cố gắng và luôn giữ vững suy nghĩ: Điểm bắt đầu sẽ không quyết định mọi thứ.

Còn tôi không lấy hoàn cảnh của mình ra để lấy sự đồng cảm từ khán giả.

Từ trước đến giờ, tôi gặp nhiều khó khăn nhưng tôi luôn tìm cách giải quyết. Tôi hiếm khi tập trung vào khó khăn để gục ngã hay nản. Đối với người khác, sự việc đó có thể là khó khăn. Nhưng tôi thì nhìn theo hướng tích cực hơn. Bây giờ đã khó khăn rồi, còn nhìn theo hướng bi quan nữa thì làm sao để giải quyết xong mọi vấn đề.

Cô gái 21 tuổi cho biết trước khó khăn, cô không than vãn mà chọn cách giải quyết.

- Thời điểm nào khó khăn nhất với chị?

- Nhiều lắm. Nhưng gần nhất là trước khi tôi đăng ký thi Miss Grand Vietnam, mẹ phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng bên trái. Mọi việc xảy ra khá bất ngờ. Lúc ấy, toàn bộ số tiền tích cóp được, tôi gom lại để lo viện phí cho mẹ.

Vì không đủ kinh phí để đi thi hoa hậu, tôi cũng đắn đo, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

May mắn là sau khi lo ổn thỏa xong cho mẹ, tôi vẫn có một số job, kiếm đủ tiền để thi Miss Grand Vietnam. Một số nhà thiết kế, stylist hỗ trợ, giúp tôi chỉn chu nhất có thể tại cuộc thi.

Mẹ tôi đang đợi một cuộc phẫu thuật nữa vì có khối bướu ở ngực trái, chi phí rơi tầm khoảng 20-30 triệu đồng. Sau khi cuộc thi khép lại, mọi thứ ổn định xong, tôi sẽ thu xếp cho mẹ phẫu thuật sớm nhất.

Ba tôi thì sau thời gian dài tiếp xúc với xi măng nên dị ứng khá nặng. Tháng nào, ba cũng phải tiêm thuốc giảm ngứa. Bác sĩ nói không nên chích quá nhiều vì ảnh hưởng xương. Ngoài ra, ba còn gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, thường xuyên bị kích ứng da, nổi mẩn đỏ liên tục.

- Mong muốn hiện tại của chị?

Yến Nhi còn khoảng hai tuần chuẩn bị để lên đường đi thi Miss Grand International 2025.

- Tôi muốn thay đổi công việc hiện tại của ba mẹ. Tôi mong ba mẹ có công việc nhẹ nhàng hơn bây giờ.

Ba mẹ tôi đang làm luân phiên, nhiều công việc khác nhau, bên cạnh việc cố định là bán vé số và phụ hồ. Nhưng tùy vào tình hình thời tiết mà xoay chuyển công việc. Có khoảng thời gian, ba mẹ tôi còn đi gặt lúa thuê hay thu mua cá.

Bây giờ, trở thành hoa hậu rồi, tôi sẽ cho ba mẹ ở nhà . Mục tiêu lớn nhất của tôi là lo lắng cho ba mẹ.

Tôi muốn mở cho ba mẹ một tiệm tạp hóa nho nhỏ, dừng công việc nặng nhọc như phụ hồ, bán vé số để tập trung chăm sóc sức khỏe.

Khi ba mẹ ổn rồi, tôi mới yên tâm để tiếp tục phát triển công việc của mình.