Tân Hoa hậu Yến Nhi: 'Mẹ tôi bán vé số, ba là phụ hồ'

Yến Nhi chia sẻ gia cảnh cô khó khăn, mẹ bán vé số 20 năm qua, ba làm phụ hồ, mắc nhiều bệnh. Dẫu vậy, cô luôn tích cực, cố gắng phấn đấu.

21 tuổi, Nguyễn Thị Yến Nhi vượt qua 34 cô gái khác để trở thành đương kim Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô gái quê Đắk Lắk, hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TP.HCM).

Trong đêm chung kết diễn ra tối 14/9 và cả hành trình dài thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam năm nay, Yến Nhi cho thấy phong độ ổn định. Cô biết cách tỏa sáng đúng lúc nhờ khả năng ứng xử, thuyết trình tự tin, dù kỹ năng trình diễn dừng lại mức tròn trịa.

Gia cảnh của Hoa hậu Yến Nhi

Sau giây phút đăng quang, người thân của Yến Nhi chờ đợi đến khuya để chúc mừng cô. Ba mẹ cô đi từ Đắk Lắk vào tối 13/9 để có mặt tại sân khấu cổ vũ con gái. Chị Hồ Thị Hiệp, mẹ Yến Nhi cho biết xúc động khi con gái trở thành hoa hậu ở tuổi 21.

Chia sẻ về gia cảnh, mẹ hoa hậu cho biết chị bán vé số 20 năm qua. Còn chồng chị là thợ phụ hồ.

Hoa hậu Yến Nhi xúc động khi gặp lại ba mẹ trên sân khấu. Đương kim Miss Grand Vietnam cho biết ngay từ nhỏ, ba mẹ đã lo cho con cái đầy đủ nhưng lại tự mình gánh vác những công việc nặng nhọc. Cô là con gái duy nhất trong nhà, ngoài ra còn một anh trai và em trai.

Mẹ Yến Nhi từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng. “Đến khi đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói vùng trên bị áp xe, bắt buộc phải phẫu thuật chi phí lên đến 20-30 triệu đồng, ngay vào lúc tôi chuẩn bị dành dụm tiền thi Miss Grand Vietnam”, Yến Nhi chia sẻ thêm.

Ba hoa hậu cũng mắc nhiều căn bệnh. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương. Gần đây, ba Yến Nhi còn xuất hiện thêm bệnh, phải phẫu thuật.

Yến Nhi trở thành tân Miss Grand Vietnam 2025.

Yến Nhi cho biết: “Tôi cố gắng thi xong rồi đi làm, đủ tiền để có thể đưa ba đi xét nghiệm máu cũng như điều trị cho ba”.

Yến Nhi vừa học, vừa đi làm thêm

Chia sẻ về cuộc sống sinh viên ở TP.HCM, Yến Nhi kể cô vừa đi học vừa đi làm thêm để tự lo mọi chi phí. Ngoài học phí ba mẹ hỗ trợ chính, còn tiền ăn, sinh hoạt hàng ngày, cô tự chi trả.

Tân Miss Grand Vietnam hiện ở trọ trong một căn phòng nhỏ với giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là nơi cô ở từ ngày đầu vào TP.HCM đến nay. Ngoài việc học, Yến Nhi đi làm thêm để đủ chi phí trang trải cuộc sống.

Ảnh đời thường của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi. Ảnh: FBNV.

“Tôi đi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới, làm mẫu ảnh. Thu nhập từ các công việc ấy đủ để tôi đóng tiền học và xoay sở được chi phí sinh hoạt. Sau khi tham gia Miss Grand Vietnam 2024, tôi cũng tiếp xúc nhiều hơn với sàn runway, có nhiều mối quan hệ hơn. Nhờ vậy, công việc của tôi ổn định và thu nhập khá hơn trước. Nhờ vậy, tôi không chỉ tự lo cho mình mà còn phụ giúp ba mẹ được khi gia đình cần", hoa hậu tiết lộ.

Quãng thời gian tự lập ở thành phố đã rèn cho Yến Nhi tính kỷ luật và khả năng tự chủ ở tuổi 21. “Khi nhìn lại, tôi cũng cảm giác khá là khâm phục bản thân. Một mình sống ở TP.HCM ở độ tuổi này, tôi luôn nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình, nên tìm đủ mọi cách để thử”.

Yến Nhi tự nhận mình là người điềm tĩnh và kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu dài hạn thay vì vội vàng. Cô cũng cho biết nỗi sợ lớn nhất của bản thân không phải thất bại mà là bỏ cuộc.

“Nếu tôi bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu mình đi tiếp, dù chậm, vẫn có cơ hội”, cô nó thêm.

Ngoài vẻ ngoài nổi bật, Yến Nhi cũng có một số thành tích ấn tượng. Cô từng tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số" tại tỉnh Đắk Lắk. Yến Nhi cũng tham gia hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch trường Đại học Văn Hiến lần thứ XVIII, vào năm 2023, giành giải xử lý tình huống hay nhất. Cô là á quân 1 cuộc thi Người mẫu ảnh MITC năm 2022.

Bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho biết Yến Nhi là cô gái nổi bật cả về ngoại hình, phong thái sân khấu lẫn tinh thần nỗ lực. Dù xuất thân trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô luôn thể hiện sự quyết tâm, vượt qua mọi thử thách.

"Có những điểm mà giám khảo nhìn thấy rõ hơn khán giả. Tuy nhiên, trường hợp của Yến Nhi thì ngược lại: nỗ lực và thành tích của cô ấy được mọi người nhìn thấy rất rõ. Vì vậy, sự lựa chọn này gần như không gây tranh cãi. Chúng tôi không đặt áp lực quá lớn lên Yến Nhi. Điều quan trọng nhất là cô ấy nỗ lực hết mình, giữ bản lĩnh, có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Các thí sinh đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là đều đã nỗ lực hết sức. Với Yến Nhi, sự nỗ lực ấy đã đưa cô đến ngôi vị cao nhất", bà Dung chia sẻ.