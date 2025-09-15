Vì sao Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025?

Theo trưởng ban giám khảo, Yến Nhi nhận được 80% sự đồng thuận. Yếu tố ngoại ngữ cũng là một điểm cộng giúp cô trở thành người kế nhiệm phù hợp của Quế Anh.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình) khép lại với chiến thắng của Nguyễn Thị Yến Nhi, cô gái 21 tuổi đến từ Đắk Lắk. Vương miện á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và cuối cùng là La Ngọc Phương Anh.

Kết quả chung cuộc không gây nhiều tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nguyễn Thị Yến Nhi được xem là lựa chọn an toàn và phù hợp của ban tổ chức cuộc thi, sau một mùa Miss Grand Vietnam 2024 ngập tranh cãi.

Ngay từ trước thềm chung kết, Yến Nhi cũng thuộc danh sách những ứng cử viên tiềm năng nhất cho ngôi vị kế nhiệm Võ Lê Quế Anh trong mùa giải năm nay.

'Yến Nhi được 80% ban giám khảo chọn đăng quang'

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 cho biết ban tổ chức, hội đồng giám khảo đã lựa chọn kỹ lưỡng và thống nhất để đưa ra kết quả cuối cùng, với vương miện thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. “Mỗi giám khảo có thể có những lựa chọn riêng, người yêu thích thí sinh này, người nghiêng về thí sinh khác. Chúng tôi đã phải họp lại để đưa ra kết quả cuối cùng. Và 80% giám khảo đã đồng thuận chọn Yến Nhi. Điều đó khẳng định sự thuyết phục của cô ấy”.

Hà Kiều Anh cho biết Yến Nhi là thí sinh sở hữu hài hòa giữa trí tuệ và nhan sắc. Trong đó, điểm cộng lớn nhất của tân hoa hậu là khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, ứng xử tự tin.

Hoa hậu Yến Nhi trong giây phút đăng quang.

Cô nói: “Một hoa hậu không chỉ dừng lại ở nhan sắc, mà còn phải thể hiện khả năng tư duy, cách truyền đạt và sự tự tin trước công chúng. Ngoài ra, Yến Nhi còn có thêm thế mạnh về ngoại ngữ để dự thi Miss Grand International".

Trong khi đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, thành viên của ban giám khảo cho biết yếu tố giúp Yến Nhi thuyết phục xuất phát từ sự nghị lực và câu chuyện cá nhân. Dù xuất thân trong gia đình còn nhiều khó khăn, đương kim Miss Grand Vietnam chưa bao giờ xem đó là trở ngại. Thiên Ân chia sẻ: “Yến Nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cho thấy sự nỗ lực, chăm chỉ. Cô ấy luôn tự hào về gia đình".

Thiên Ân cho biết sự bứt phá của Yến Nhi ở chung kết là kỹ năng trình diễn tốt và phần ứng xử điềm tĩnh. “Việc chọn lựa Yến Nhi đăng quang cho thấy ban giám khảo đặt niềm tin ở cô ấy. Dù chưa thể dự đoán kết quả tại đấu trường quốc tế, Yến Nhi được đánh giá có bản lĩnh và nền tảng tri thức tốt, là gương mặt phù hợp nhất để thi Miss Grand International trong vài tuần tới”, người đẹp nói.

'Thay đổi để tránh bị nói thiên vị'

Format chung kết Miss Grand Vietnam không có quá nhiều thay đổi so với những mùa trước. Dàn thí sinh trải qua phần thi trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội, sau đó thuyết trình về chủ đề hòa bình và ứng xử top 5. Sau mỗi phần trình diễn, ban giám khảo sẽ công bố các thứ hạng tiếp theo - top 20, top 15, top 10 sau đó là top 5.

Sự thay đổi nhỏ chỉ diễn ra ở phần ứng xử dành cho top 5. Các thí sinh phải trả lời chung một chủ đề thay vì nhận câu hỏi riêng lẻ như các mùa trước. Ngoài ra, ở khoảnh khắc quan trọng cuối cùng, MC không gọi tên cô gái đăng quang hoa hậu, á hậu 1. Thay vào đó, vương miện sẽ được đặt ở trong hộp kín, hai người đẹp cuối cùng sẽ mở nắp và biết được kết quả chung cuộc.

Theo ông Hoàng Nhật Nam, đại diện ban tổ chức cuộc thi, sự thay đổi nói trên với mong muốn khán giả không đưa ra so sánh hay đồn đoán ban tổ chức thiên vị bất kỳ thí sinh nào.

Top 5 Miss Grand Vietnam trên sân khấu chung kết.

Ông Hoàng Nhật Nam cho biết: “Mọi năm, khán giả thường so sánh độ khó dễ khác nhau của từng câu hỏi của thí sinh khiến ban tổ chức áp lực. Vậy nên, năm nay chúng tôi muốn thí sinh cùng đối mặt với một câu hỏi để thể hiện rõ được tư duy cá nhân. Khán giả cũng sẽ dễ đánh giá, nhìn nhận công bằng hơn”.

Ở phần thi ứng xử top 5, các thí sinh cùng đối diện với câu hỏi: “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?”. Hai câu trả lời thuyết phục nhất đến từ Yến Nhi và Thu Ngân, khi cả hai lựa chọn trình bày bằng song ngữ. Trái lại, La Ngọc Phương Anh - thí sinh giành giải “Thuyết trình hòa bình hay nhất” trước đó lại gây thất vọng. Trước câu hỏi mang tính quyết định, cô để lộ sự căng thẳng, ngập ngừng và ấp úng, không giữ được phong độ như kỳ vọng.

Trong dàn thí sinh, Yến Nhi được các giám khảo nhận xét có thái độ điềm tĩnh khi xử lý câu hỏi một cách trơn tru. Cô chia bố cục trả lời thành ba gạch đầu dòng cụ thể, rõ ràng. "Là một sinh viên ngành du lịch, tôi tin rằng những đóng góp của mình sẽ thể hiện ở ba hành động. Đầu tiên, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa văn hóa, lịch sử đến bạn bè quốc tế. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, chuyển đổi số, đưa văn hóa, du lịch đến du khách nước ngoài. Cuối cùng, trong tương lai, tôi hy vọng trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới và Việt Nam, bằng bản lĩnh của mình”, cô nói.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 81-64-92 cm. Trước đó, cô từng tham dự Miss Grand Vietnam 2024 và dừng lại ở top 15 chung cuộc.

Trở lại đấu trường năm nay, Yến Nhi duy trì phong độ ổn định. Ở các vòng thi phụ, cô liên tục gây chú ý trên các diễn đàn nhan sắc. Người đẹp lọt top 5 Grand Heat (trình diễn áo tắm) và được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award. Tháng 10, người đẹp sẽ dự thi Miss Grand International 2025.