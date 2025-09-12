NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

NSND Thu Huyền vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. NSƯT Quốc Phòng giữ chức Phó Giám đốc.

Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ở Nhà hát Chèo Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho NSND Thu Huyền. NSƯT Quốc Phòng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Trước đó, nghệ sĩ Thu Huyền giữ chức Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 2017. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh.

NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội. Nghệ sĩ sở hữu giọng hát hay từ nhỏ. Năm 16 tuổi, chị góp mặt tại cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội và để lại ấn tượng mạnh với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Chị giành giải đặc biệt tại cuộc thi này.

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ gắn liền với các vai diễn trong nhiều vở như Trương Viên, Kiều, Điều còn lại... Năm 2007, Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề.

Tháng 3/2024, Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. NSND Tấn Minh là giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Vợ chồng cặp nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Trải qua hơn 20 năm gắn bó, cặp nghệ sĩ có hai con trai: Minh Nam (2005) và Minh Khôi (2010).