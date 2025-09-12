NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ở Nhà hát Chèo Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho NSND Thu Huyền. NSƯT Quốc Phòng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Trước đó, nghệ sĩ Thu Huyền giữ chức Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 2017. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh.
|
NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội. Nghệ sĩ sở hữu giọng hát hay từ nhỏ. Năm 16 tuổi, chị góp mặt tại cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội và để lại ấn tượng mạnh với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Chị giành giải đặc biệt tại cuộc thi này.
Tên tuổi của nữ nghệ sĩ gắn liền với các vai diễn trong nhiều vở như Trương Viên, Kiều, Điều còn lại... Năm 2007, Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề.
Tháng 3/2024, Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. NSND Tấn Minh là giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
Vợ chồng cặp nghệ sĩ được công chúng yêu mến. Trải qua hơn 20 năm gắn bó, cặp nghệ sĩ có hai con trai: Minh Nam (2005) và Minh Khôi (2010).
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.