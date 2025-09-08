Động thái của CEO Sen Vàng

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện họp báo Miss Grand Vietnam tối 7/9.

Ngày 7/9, sự kiện họp báo công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều người đẹp như Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Kiều Loan cùng dàn thí sinh Miss Grand Vietnam năm nay.

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện. Bà Dung dành nhiều thời gian để chụp hình cùng các đối tác và dàn người đẹp trên thảm đỏ chương trình. Sau đó, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung chia sẻ livestream buổi họp báo song cài chế độ hạn chế bình luận.

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng (giữa) xuất hiện tại sự kiện tối 7/9.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của CEO Sen Vàng giữa ồn ào. Sáng 7/9, theo kết luận điều tra vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài những bị can bị đề nghị truy tố, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, trong đó có Tổng giám đốc Phạm Thị Kim Dung.

Trong đó, Thùy Tiên từng nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc cô quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024. Bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng dịch vụ, giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Vào ngày 22/5, Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Phía Sen Vàng cho biết những hoạt động kinh doanh, phân chia lợi nhuận hay đầu tư cổ phần giữa Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do cô tự thực hiện với tư cách cá nhân. Công ty không tham gia, không đại diện và không hưởng bất kỳ lợi ích kinh tế nào từ những giao dịch này.

Mối quan hệ giữa Thùy Tiên và Sen Vàng khởi nguồn từ Hoa hậu Việt Nam 2018. Thời điểm ấy, Sen Vàng là đơn vị tổ chức và truyền thông chính thức cho cuộc thi sắc đẹp này. Sau đêm chung kết diễn ra vào tối 16/9/2018 tại TP.HCM, Thùy Tiên lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Sau đó, cô được cử đi thi Miss International 2018 tại Nhật Bản nhưng không đoạt giải.

Cột mốc đánh dấu sự gắn kết chặt chẽ nhất giữa Sen Vàng và Thùy Tiên phải kể đến là vào năm 2021. Khi ấy, trong vai trò đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, Sen Vàng đã cử Thùy Tiên thi Miss Grand International. Lúc này, Thùy Tiên chính thức gia nhập Sen Vàng với tư cách là talent.