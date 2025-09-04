Phạm Anh Khoa: 'Tôi ý thức hành vi, lời nói của mình sẽ ảnh hưởng xấu'

Trong lần tái xuất với dự án cá nhân sau nhiều năm, Phạm Anh Khoa cho biết sau biến cố, anh nhận ra những điểm dừng, giới hạn của bản thân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phạm Anh Khoa cho biết lựa chọn thời điểm này để trở lại vì đây là lúc nam ca sĩ tự tin nhất và có đủ đội ngũ ê-kíp đồng hành thực sự hiểu thị trường cũng như cá tính âm nhạc của anh. Từ trước đến nay, Phạm Anh Khoa không đủ chín chắn nên bắt buộc đi cùng các anh lớn hoặc hoạt động dưới danh nghĩa là thành viên của ban nhạc Bức Tường.

Trả lời câu hỏi về việc có lo lắng khán giả không đón nhận sau những ồn ào trước đây, Phạm Anh Khoa nói: "Hiện tại, tôi ý thức được bản thân đang đi một mình, đủ nhìn nhận hai chiều. Tôi ý thức được phát ngôn, hành vi của mình có thể ảnh hưởng xấu đến một bộ phận những người yêu quý mình. Và ngược lại. Tôi tự tin bắt đầu đi con đường riêng của mình".

Nam ca sĩ cho biết bản thân đã thay đổi sau nhiều biến cố, khó khăn. Trở lại showbiz, anh tự dặn bản thân phải làm nghề có tâm, đạo đức và tập trung vào giá trị cốt lõi.

"Bản thân tôi đã được nhận nhiều động lực từ các anh em, gia đình khi trở lại. Tôi biết đâu là điểm dừng, giới hạn. Hiện tại, cuộc sống và âm nhạc của tôi có sự cộng hưởng, liên đới. Âm nhạc chính là phản ánh con người hiện tại. Dân tôi ca phản ánh điều đó. Trước đây, tôi hát những thứ xa vời với đời sống thực", Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Nhắc tới vợ, Phạm Anh Khoa cho biết người bạn đời là "fan trung thành và khắt khe nhất, bắt buộc tôi luôn cố gắng. Chừng nào còn có sự quan sát bên cạnh, tôi phải nỗ lực để thuyết phục fan quan trọng nhất".

"May mắn là chúng tôi đã đi qua giai đoạn khó khăn, căng thẳng nhất. Và vợ tôi vẫn ở đây. Tôi nguyện hết phần đời còn lại là giữ gìn tổ ấm, tập thể này", anh nói.

Vào năm 2018, Phạm Anh Khoa vướng bê bối, phải dừng hoạt động. Trước áp lực quá lớn từ dư luận, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi vào cuối tháng 5/2018.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa tái xuất với dự án cá nhân sau nhiều năm.



Trong một talk show, Thùy Trang, vợ Phạm Anh Khoa kể đó là giai đoạn khó khăn của gia đình cô. Bản thân cô không biết chồng đang ở trong tình trạng nào, cảm xúc ra sao. Cô không dám lại gần đặt câu hỏi cho chồng mà chỉ biết đứng từ xa quan sát.

"Tôi nhớ lúc đó Khoa chỉ ở trong phòng làm việc thôi. Thỉnh thoảng, tôi chỉ hé cửa để thấy chồng thế nào. Khoa ngồi bất động nhìn ra cửa sổ. Bản thân tôi phải lo cho hai đứa nhỏ, sắp xếp cuộc sống sau giai đoạn đó thế nào. Nên tôi chỉ nghĩ để chồng một mình. Thời điểm đó, Khoa không thể chia sẻ. Trong một lần cả hai ra Hà Nội, Khoa nói: 'Cũng đâu có việc gì làm. Em về lo cho tụi nhỏ đi, anh ở lại'. Sau đó, Khoa mất tích hai tháng, khóa Facebook. Tôi cũng không thể liên lạc được với anh qua điện thoại. Thời điểm đó xảy ra vào cuối năm, sau khoảng 6 tháng xảy ra khủng hoảng", vợ Phạm Anh Khoa chia sẻ.